Utilidade pública é proposta à entidade que promove combate à pobreza no campo

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 39/2024, de autoria do deputado e 1º secretário da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), que declara de Utilidade Pública Estadual o "Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura - Inovagri Centro-Oeste".

O Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura - Inovagri Centro-Oeste é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dedicada a promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos científicos, e promoção do desenvolvimento econômico e social, com combate à pobreza, tendo como sede no município de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul.

"Com sede na zona rural de Chapadão do Sul, o instituto tem a finalidade de apoiar e desenvolver ações de pesquisas e estudos nas áreas de agricultura irrigada, elaborando projetos de viabilidade técnica econômica de irrigação e drenagem, de sustentabilidade dos recursos hídricos, e desenvolvendo inovações tecnológicas para avaliar politicas de uso racional da água no meio rural, promovendo assim, por meio de tecnologias levadas ao homem do campo, o desenvolvimento ambiental, econômico, social e combate à pobreza no meio rural", justicou o deputado Paulo Corrêa.