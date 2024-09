Valdir Júnior destaca conquistas à frente da Associação dos Municípios

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) celebra 43 anos de atuação em defesa dos interesses municipais, nesse domingo, dia 15. Sob a presidência de Valdir Júnior, em seu segundo mandato, a entidade consolidou avanços significativos, com foco no fortalecimento do municipalismo e no suporte às prefeituras, especialmente durante momentos críticos como a pandemia de COVID-19.

Valdir Júnior aponta conquista e explica em evento a maneira da gestão da Assomassul superar crises

Entre as principais conquistas da gestão de Valdir, destaca-se a parceria com a Faculdade Insted, que ofereceu capacitação gratuita em Gestão Pública para prefeitos e servidores, e a mobilização pela aprovação da PEC 122/2015, que impede a criação de novas despesas para os municípios sem a devida indicação de fonte de custeio. "Essa PEC trouxe mais segurança financeira para as prefeituras, evitando sobrecargas orçamentárias e possibilitando uma gestão mais estável", explicou o presidente.

Outro destaque foi a criação do Núcleo de Gestão Municipal, lançado em 2023, com o objetivo de capacitar gestores e servidores para enfrentar os desafios modernos da administração pública. Além disso, a realização do 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em outubro de 2023, reuniu mais de 2.000 participantes e se tornou um marco na governança municipal, promovendo debates sobre inovação e sustentabilidade nas gestões locais.

Durante sua gestão, Valdir Júnior também deu destaque à crise financeira enfrentada pelos municípios em 2023. A Assomasul participou ativamente de mobilizações em Brasília e organizou encontros com prefeitos para discutir soluções, culminando na aprovação do PLP 136/2023, que recompôs o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), aliviando a pressão financeira sobre as prefeituras.

*As informações foram compartilhadas pela assessoria de imprensa da Assomasul.