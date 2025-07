Vander ganha em MS, Kemp em CG e professor Chico em Aquidauana

Deputado Federal Vander Loubet eleioto Presidente Estadual do PT em MS / (João Éric/O Pantaneiro)

Dois milhões, 959 mil e 823 eleitores filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil, tiveram a oportunidade de ir às urnas neste domingo (6), eleger o presidente nacional, os presidentes estaduais e municipais do partido.

Em Mato Grosso do Sul, o Deputado Federal Vander Loubet foi eleito presidente Estadual, o Deputado Estadual Pedro Kemp, vai comandar o partido em Campo Grande e Francisco Tavares Câmara, o professor Chico, é o presidente em Aquidauana/MS.

O resultado da eleição nacional, não foi anunciado, ainda, pelo PT, porque a eleição em Minas Gerais, teve que ser adiada. A Deputada Federal, Dandara Tonantzin, entrou na justiça e conseguiu o direito de ter seu nome incluído na cédula de votação.

Deputados Estadual Pedro Kemp é o novo Presidente do PT em Campo Grande/MS (Foto Divulgação)

A Comissão eleitoral do PT havia negado o direto a ela, sob alegação de que não teria pago as contribuições partidárias em tempo hábil para concorrer. O PT recebeu a decisão judicial no sábado (5), para acrescentar o nome da Deputada nas cédulas, mas já haviam sido enviadas as cidades mineiras sem o cumprimento da ordem judicial.

A Comissão eleitoral do PT se reúne nesta terça-feira (8), para decidir o que fazer com relação à situação de Minas Gerais. Por este motivo, decidiram não anunciar o resultado da eleição em todo Brasil, já que o colégio eleitoral mineiro é grande e pode decidir a eleição, independente da votação dos demais estados brasileiros.

Professor Chico é o Presidente do Diretório Municipal do PT em Aquidauana

Em Aquidauana, professor Chico ganhou

Com 172 votos, Francisco Tavares Câmara, o professor Chico, venceu a eleição para presidente Municipal do Partido ds Trabalhadores em Aquidauana, no último domingo. Sua concorrente, Zuleica Gazote, obteve 39 votos.