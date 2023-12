Vander Loubet visita Hospital Regional de Aquidauana

Divulgação

O deputado federal Vander Loubet visitou na última segunda-feira (4), o Hospital Regional de Aquidauana, junto com o prefeito Odilon Ribeiro e vereadores.

O objetivo da visita foi mostrar como está a estrutura e funcionamento do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz e, também, para buscar aporte de mais recursos junto ao Governo Federal e a Bancada Parlamentar Federal.

Durante a visita, o deputado Vander conversou com a médica nefrologista e coordenadora da Hemodiálise, Drª Carmen Mequi, visitou o setor da hemodiálise e foi informado pelo prefeito e vereadores da importância que tem esse departamento para toda a região, pois ali passam pacientes de vários municípios, que dependem daquelas máquinas para viver.

Inclusive, eles solicitaram apoio do deputado Vander para conseguir recursos para ajudar nos investimentos e custeio da hemodiálise.

A comitiva também visitou os setores do hospital que já estão em reforma e, ao final da agenda, tiveram uma reunião administrativa com a direção do hospital, para explanarem ao deputado Vander a necessidade urgente de reajuste dos repasses federais e estaduais, bem como, uma justa atualização da tabela SUS, que encontra-se defasada diante da realidade dos gastos e números de atendimentos que o hospital tem.

Na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, o Hospital Regional tem recebido um aporte financeiro de pouco mais de R$ 900 mil reais mensais para manter os atendimentos.

A Câmara Municipal de Aquidauana também através da devolução de duodécimo, auxilia o hospital no atendimento de suas demandas.

Participaram da agenda os vereadores Wezer Lucarelli, Chico Tavares, Anderson Meireles, Marquinhos Taxista, Éverton Romero, Valter Neves, Clériton Alvarenga e Tião Melo, a diretora administrativa do hospital - Cláudia Nascimento e o coordenador do setor de faturamento - Joacir Gomes.

Vale lembrar que não são atendidos apenas aquidauanenses, mas pacientes da microrregião, dos municípios de Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque.

O custeio desses atendimentos fica pesado para a Prefeitura de Aquidauana, que banca a maior parcela dos custos para manter o hospital funcionando, por isso, a necessidade de mais recursos para ajudar a manter o bom funcionamento da unidade hospitalar, inclusive repasses dos municípios que são beneficiados.

Loubet, de posse dos relatórios e demandas apresentadas, se comprometeu a auxiliar a gestão municipal e o legislativo na busca de mais recursos para manter o pleno funcionamento do hospital, bem como, estabelecer um diálogo para buscar a atualização e reajuste de repasses, contratualizações e da tabela SUS.

"O deputado Vander Loubet tem uma grande abertura no Governo Federal, é coordenador da Bancada Federal de MS e, claro, sempre está ajudando Aquidauana. Por isso, junto com os nossos vereadores viemos trazer ele aqui, para ver de perto a grandeza que é esse hospital e a complexidade para manter ele funcionando, com equipes e atendimento humanizado aos nossos pacientes. Contamos muito com o apoio dele em mais essa demanda da nossa cidade", afirmou o prefeito Odilon.