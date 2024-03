Vereador é expulso de partido após fala machista contra prefeita de MS

Reprodução, Midiamax

Após a fala machista do vereador Antonio Bianchi (Pode) contra a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos (PSDB), o Podemos-MS decidiu expulsar o parlamentar. Em sessão da Câmara do município, Bianchi chamou a prefeita de ‘menina’ e disse que ela “não está dando conta”.



Com isso, a presidente estadual do Podemos, senadora Soraya Thronicke, lamentou as declarações e expressou “profunda repulsa” sobre a situação. “Em suas falas, o vereador demonstrou um completo desrespeito e desconhecimento sobre a competência de uma mulher em gerir e liderar uma cidade”, afirmou em nota, conforme o Midiamax.



Soraya disse que o vereador “só reforçou estereótipos e preconceitos” de mulheres na política.



Assim, anunciou a intenção de expulsar o vereador, que se adiantou e aproveitou a janela partidária para sair da legenda.

“Após a decisão de expulsá-lo do Podemos, fui surpreendida com a informação de que o vereador já está de saída para outro partido, já tendo assinado ficha de filiação. O que nos descarrega deste constrangimento, pois sua atitude é totalmente contrária à nossa defesa pela igualdade e respeito às mulheres dentro e fora do partido”, diz a senadora em nota.

Por fim, Soraya lembrou que além de uma mulher na presidência estadual, a legenda possui uma presidente em âmbito nacional. “Muito competente e corajosa, a deputada Renata Abreu”.