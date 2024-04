Vereador Professor Aldo destaca habilidade política de Douglas Figueiredo

Vereador do Município de Anastácio / Divulgação

O vereador Professor Aldo (PV) elogiou a habilidade política do ex-prefeito Douglas Figueiredo de Anastácio na construção de apoio político para sua pré-candidatura à prefeitura do município. Aldo ressaltou que Douglas tem conquistado o respaldo de importantes figuras políticas, incluindo o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o atual governador, Eduardo Riedel, além de diversos deputados estaduais.

Segundo o parlamentar, esse amplo apoio político demonstra a capacidade e o dinamismo de Douglas na articulação política. Aldo destacou a importância dessa habilidade para um líder político, enfatizando que a construção de alianças sólidas é essencial para o sucesso de uma candidatura e para a efetivação de projetos em benefício da população.

Aldo parabenizou Douglas Figueiredo pelo reconhecimento que tem recebido e expressou sua confiança de que ele continuará a desempenhar um papel relevante na política local, contribuindo para o desenvolvimento e progresso de Anastácio.

Com o apoio de importantes lideranças políticas e o reconhecimento de seus pares, Douglas Figueiredo segue firme em sua jornada política, buscando construir um futuro promissor para o município e seus cidadãos.



Assista: