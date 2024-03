Vereador renuncia a mandato para se dedicar à campanha política

Campo Grande News, Reprodução

O vereador de Campo Grande, Ademir Santana, avisou ao presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), que vai renunciar ao mandato para se dedicar à coordenação da campanha tucana à Prefeitura da Capital, que tem como pré-candidato o deputado federal Beto Pereira. Com isso, o colega Cláudio Serra não precisará deixar o mandato, já que teria que sair até quinta, quando deve retornar à Casa o vereador João Rocha, que hoje ocupa a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Segundo o Campo Grande News, conforme Carlão, o colega ainda não havia oficializado a decisão. “Eu não tenho documento nenhum, mas ele me falou pessoalmente que vai para cuidar, coordenar a campanha do Beto e um novo projeto político na vida dele.”

Santana confirmou a mudança anunciada pelo presidente. "Fui convocado pelo partido e aceitei de bom coração. Vou renunciar amanhã". Ele integrou a coordenação recente de campanhas tucanas. Essa tarefa deve envolver também o ex-governador Reinaldo Azambuja, e Sérgio de Paula, que, inclusive, coordenou a campanha do tucano ao governo.

Cláudio Serra não comentou ainda a mudança que o manterá na Casa. Santana era o primeiro suplente do PSDB, acabou subindo quando João César Mattogrosso renunciou para assumir mandato de deputado estadual.

Já Serra também era suplente e assumiu quando Rocha foi chamado para o primeiro escalão da gestão da prefeita Adriane Lopes, agora retornando para tentar novo mandato no Legislativo, com previsão de deixar o cargo na Administração Municipal até quinta-feira, sendo substituído pelo presidente do PP no Estado, Marco Aurélio Santullo.