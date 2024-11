Vereadores aprovam moção de pesar pelo falecimento de Francisco A. Carvalho

A Moção de Pesar foi submetida à votação e aprovada por unanimidade pelos vereadores / Divulgação/Câmara de Aquidauana

Na Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Aquidauana realizada na última terça-feira, dia 5, no Plenarinho Plínio de Arruda Leite, o vereador Valter Neves (PP) apresentou, nos termos do artigo 168, inciso IV, do Regimento Interno, que seja enviada Moção de Pesar aos familiares de Francisco Assis Carvalho, pelo seu falecimento ocorrido dia 29 de outubro de 2024, na cidade de Aquidauana.

Em sua justificativa, o parlamentar informou que Francisco Assis Carvalho, nascido em 4 de outubro de 1954, era casado há 50 anos com Marcilene Carvalho e juntos formaram uma família com três filhos: Milton, Leandro e Leonardo.

A cidade de Aquidauana se despediu de Francisco Assis Carvalho, mais conhecido como "Chico da Auto Peças Universal".

Francisco Assis Carvalho era proprietário da Auto Peças Universal e, por isso, era carinhosamente chamado de Chico da Auto Peças Universal, uma empresa com seis décadas de atividade e que contribui há muitos anos com o comércio local.

Segundo informações do vereador Valter Neves, o estabelecimento, localizado na esquina da Praça dos Estudantes, tornou-se referência para os aquidauanenses e símbolo de compromisso com o ramo de autopeças, no qual Chico foi um dos precursores na cidade.

Além de empresário dedicado, Chico foi um entusiasta do esporte, apoiando tanto o futebol amador quanto o profissional em Aquidauana.

Em tempos áureos, chegou a presidir o time do Aquidauanense, investindo não apenas seu tempo, mas também recursos próprios para incentivar o clube em uma época em que o esporte local era mantido principalmente pelo comércio, com escasso apoio do poder público.

Valter Neves finalizou a Moção de Pesar aos familiares de Francisco Assis Carvalho, pedindo a Deus para que conceda conforto e força a todos nesta hora tão difícil. “Recebam as nossas sinceras condolências. O céu recebeu uma pessoa muito especial, que em vida foi um cidadão exemplar e temente a Deus. Que Deus o receba em sua eterna glória”, finalizou.

A Moção de Pesar foi submetida à votação e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão Legislativa e logo em seguida foi entregue aos familiares de Francisco Assis Carvalho.