Vereadores de Aquidauana apoiam campanha de Natal da ACEA

Reunião com empresados, vereadores e o prefeito / Divulgação

Nesta manhã desta terça-feira, 10, o vereador, presidente da Câmara Municipal de Aquidauana Nilson Pontim participou dar uma reunião com o prefeito Odilon Ribeiro para decidir sobre a campanha de Natal da ACEA

Pontim estava acompanhado dos vereadores Anderson Meireles, Sargento Cruz, Humberto Torres, Valter Neves, Sebastiãozinho do Taboco e Marquinhos Taxista.

Com a decisão, o planejamento busca fomento do comercio de Aquidauana com uma campanha promocional de fim de ano.

Da reunião, participaram empresários, representantes da Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana e também do Comércio Varejista.