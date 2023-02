Vereadores de Aquidauana dão início a ano legislativo

Sessão Solene da Câmara de Aquidauana / Rhobson Lima

A Câmara de Vereadores de Aquidauana, abriu na noite de ontem (2), o ano legislativo de 2023 com a realização de uma Sessão Solene, no Plenário Estevão Alves Corrêa.

O presidente da Casa de Leis, Nilson Pontim (MDB), iniciou o discurso dizendo que a Casa está de portas abertas para ouvir a população.

“Hoje é um dia feliz para a Câmara Municipal, assumo minha primeira sessão como presidente. Vamos fazer um trabalho sério, com transparência".



Segundo Pontim, os vereadores iniciam os trabalhos com projetos de leis, deixando a Casa de portas abertas para a população. "Estamos aqui para ajudar a resolver. A primeira sessão gera tensão, vieram nos acompanhar um bom público. Isso deixa a gente mais feliz. Temos autoridades do judiciário presente. Temos responsabilidade de fazer bom trabalho”, disse Pontim.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro elogiou a parceria com os vereadores.

“É muito bom quando existe harmonia, parceria, o que não quer dizer que não há fiscalização, cobrança e debates".

Ribeiro falou sobre o trabalho em conjunto entre Executivo e Legislativo.

"Aquidauana é cidade que está em desenvolvimento, precisa de ajuste. A relação com a nova mesa diretora será excelente, todos vereadores estão incumbidos de fazer um trabalho de economia. Estou muito feliz pelo trabalho em conjunto que vamos desenvolver. O que não podemos é descansar nunca e achar que está perfeito, precisamos trabalhar cada vez mais”, disse o prefeito.



O vereador Anderson Meireles, ressaltou que a Casa de Leis devolveu no biênio passado cerca de R$ 4 milhões.

“A câmara é de auto nível, no tratamento com nosso duodécimo. Devolvemos no biênio passado quase R$ 4 milhões. Queremos manter essa pegada, já estabelecemos parceria com a prefeitura. Eu acredito que se a gente manter isso, vamos poder devolver para a população uma Câmara de qualidade. Temos vereadores com experiência e alguns chegando agora, essa junção é muito importante. Eu acredito que os novos são vereadores responsáveis”.

O vereador Humberto Torres reforça os investimentos em diversas áreas da cidade.

“É um desafio, estamos no primeiro mandato, vamos trabalhar muito em prol do nosso município, investir na saúde, esporte e turismo. Somos cobrados todos os dias, agora voltamos do recesso, não é férias, trabalhamos normal. Agora todos vereadores somam para ajudar nossa querida Aquidauana.

Assim como os colegas, o vereador Chico Tavares que faz parte da Mesa Diretora da Casa de Leis, destaca que a Câmara atua para fazer Aquidauana crescer.

“É uma satisfação estar com essa mesa diretora desenvolvendo trabalho. Tem debates, embates na casa sempre voltados para o desenvolvimento da população. A relação com a prefeitura é uma relação de muita responsabilidade, sabemos até onde o município pode nos atender. Agimos com muita seriedade”.

