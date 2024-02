Vereadores de Aquidauana debatem o trânsito e a energia elétrica no município

Ronald Regis / O Pantaneiro

A preocupação com o ir e vir no trânsito da cidade de Aquidauana é sempre tema dos debates e projetos apresentados pelos parlamentares nas sessões ordinárias.

Na terça-feira, 15, não foi diferente. Entre os vários assuntos propostos, um deles foi o pedido de sinalização horizontal e vertical, como também, faixa de pedestre no trecho da rua Antônio Campelo entre as ruas Roberto Skaf e rua Antônio Nogueira. O pedido apresentado pelo vereador Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL) tem como justificativa favorecer e garantir a segurança no acesso ao setor de academia da Pestalozzi, que fica nas vias mencionadas. Com essa iniciativa os parlamentares buscam garantir segurança não somente aos alunos da instituição, como qualquer cidadão.



Iniciativas para o trânsito nos bairros Cidade Nova e Vila Eliane também estiveram no plenário sob a discussão para a instalação e revitalização da sinalização vertical e horizontal dos cruzamentos em ambos os bairros, uma vez que o local é disponibilizado para treinos de autoescolas do município. A iniciativa busca reforçar a tranquilidade no trânsito e ajudar na formação dos motoristas que ali treinam.



As Vilas Chapecoense, Pinheiro e Exposição, no município, que receberam recentemente obras de pavimentação, foram alvo da atenção da câmara municipal. O pedido de um sinal horizontal e vertical para as ruas urbanizadas no final do ano passado, foi o alerta levantado pelo vereador Anderson Meireles (MDB), que também propôs em plenário, a instalação com urgência, de um redutor de velocidade na rua Antônio Campelo, na Vila Arara Azul. Esse pedido, feito por moradores e comerciantes do bairro, será encaminhado também ao diretor do Departamento de Trânsito e Aquidauana, Flávio Gomes da Silva Filho.



Atenção ao meio ambiente no trânsito, preservando vidas e garantindo o bem-estar



O cuidado com o meio ambiente está nas pautas dos parlamentares na câmara de Aquidauana. Atentos a essa questão, foi debatido em plenário a instalação de placas de sinalização de alerta sobre a circulação de animais silvestres na região da ponte nova, no município. A preocupação se faz tanto para oferecer um trânsito mais tranquilo ao motorista quanto aos animas, que por ali costumam transitar. Ao defender essa iniciativa, o vereador professor Clériton (PP), lembrou que na localidade ao final da tarde é comum avistar famílias de capivaras atravessando as pistas. Até cobras já forma registras passando na mesma ponte. O pedido de estudo para essa medida, deve ser encaminhado em breve ao prefeito Odilon Ribeiro como ao diretor do Departamento de Trânsito de Aquidauana.



Para o bem-estar da população, o pedido de estudos propondo a extensão de rede elétrica, para a Travessa dos Ipês, Bairro São Francisco (atrás do Lions Clube) em Aquidauana, foi debatido na tribuna do plenário da casa de leis, e encaminhado ao secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, pelo vereador Sargento Cruz (MDB). A solicitação diz respeito a instalação de um poste de concreto com luminária e rede elétrica, diante do fato do crescimento rápido dos bairros do município, como no São Francisco, que carece da ampliação das redes de iluminação pública.



O mesmo parlamentar apresentou ainda na tribuna aos demais vereadores, a necessidade da instalação de um ponto de ônibus e uma lixeira na região na MS-450, na altura da chácara Canaã, perto do Clube do Laço Pantaneiro. A necessidade de tal pedido se dá, uma vez que diariamente muitos estudantes da localidade aguardam pelo transporte escolar expostos ao tempo, sol e chuva e a cobertura iria evitar essa exposição e oferecer mais segurança e bem-estar.



O meio ambiente outra vez em pauta, com a sugestão de colocação de uma caçamba de lixo também foi defendida por Cruz, diante da necessidade de um compartimento para coleta de lixo que facilite o descarte como também o serviço de retirada dos dejetos, realizado pelos servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, o que contribui para evitar a poluição e o impacto no meio ambiente.



Veja as fotos da última sessão ordinária:





Fotos: Issac Armada/CMA