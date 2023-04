Vereadores de Aquidauana discutem segurança das escolas

Em mais uma sessão realizada na noite da terça-feira, dia 11, os vereadores de Aquidauana discutiram e apresentaram propostas dos mais variados temas sempre voltados para buscar caminhos que tragam mais desenvolvimento para o município, como o de propor a criação de leis, que ofereçam melhor qualidade de vida para a população.

O tema segurança nas escolas foi o assunto mais discutido entre os parlamentares, movidos pelos últimos acontecimentos, o que se faz urgente, sendo um assunto que está no centro dos debates em vários segmentos da sociedade atualmente.



A sessão foi aberta pelo presidente da casa, vereador Nilson Pontim (MDB), acompanhado de todos os membros da mesa diretora. Ao longo da sessão, os vereadores da cidade apresentaram pautas relevantes para o desenvolvimento do município, mas a casa se mostrou unânime em defender maior segurança nas unidades escolares, em uma preocupação não apenas dos alunos, mas de todos que convivem nesse ambiente de educação em Aquidauana.

Paralamentares também falaram sobre a importância da cultura



As moções de aplauso entregues na noite, revelaram o trabalho relevante que alguns cidadãos da cidade vêm desenvolvendo. Essa evidência ficou clara quando o presidente da Câmara, Nilson Pontim (MDB), em parceria com o segundo secretário da casa, vereador Chico Tavares (PT), renderam homenagens a todos os envolvidos na montagem e encenação da Paixão de Cristo, na Sexta-Feira Santa, 7.

Pontim destacou a importância do trabalho cultural que é desenvolvido pela equipe oferecendo um espetáculo que promove a cidade através da cultura e da fé.

A noite seguiu com a abordagem de vários assuntos e em meio a eles, o vice-presidente da câmara, o vereador, Reinaldo Kastanha (União Brasil), destacou a necessidade de investimentos que busquem reforçar a segurança nas escolas da cidade.

Entre outras iniciativas defendidas pelo parlamentar, o destaque ficou para o ofício que ele encaminhou ao deputado federal Beto Pereira (PSDB- MS) e para a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), solicitando empenho para que ambos consigam a liberação de 250 mil reais para a compra de sistemas de monitoramento de segurança para as escolas da rede municipal, uma vez que diante dos acontecimentos, a cidade não possui guarda municipal ou mesmo segurança privada, que possa desenvolver essa atividade.

Vereadores discutiram proposta de instalação de cerca elétrica nas escolas

Seguindo a defesa de medidas para garantir uma maior tranquilidade para as escolas da cidade, o vereador Valter Neves (PSD), apresentou uma indicação ao prefeito Odilon Ribeiro e para a Secretária Municipal de Educação de Aquidauana, Wilsandra Beda, pedindo que eles façam um estudo para a da instalação de cercas elétricas nos muros das escolas municipais da cidade. Como justificativa da indicação, o parlamentar também citou os ataques recentes que estão ocorrendo em escolas do Brasil, o que se faz necessário pensar nessa segurança também no município.

A educação esteve no centro das discussões, mas não apenas para debater segurança, porém para exaltar que dentro daquele espaço, atualmente tão vulnerável, muito se produz de qualidade.

Um fato confirmado por meio da moção de aplausos oferecida pelo vereador Professor Clériton (Progressistas).

Em defesa da moção, o parlamentar destacou o resultado positivo alcançado pela equipe da academia Top Fight Judô Moura Aquidauana, por ocasião do Campeonato Brasileiro de Judô, ocorrido em Brasília (DF). Uma participação que deu destaque a cidade de Aquidauana pela conquista de quatro medalhas, através dos atletas: Lorraine Castro Fagundes Gregório (Bombeiros do Amanhã), vice-campeã Anna Clara Alegre Mendes, vice-campeã Isadora Sadhas de Moraes e o Campeão Leandro Gabriel Ocampos Queiroz (Projeto Pelotão Esperança). O resultado obtido pela equipe composta por jovens estudantes do município, reforça que o incentivo ao esporte no ambiente escolar, se faz mais que necessário, para promover cada vez mais a cultura de paz.

A paz foi motivo também da iniciativa do vereador Wezer Lucarelli (PSDB), ao entregar uma moção de aplausos para o ex-Tenente Coronel do 7.º BPM de Aquidauana, Daniel Elias dos Santos, que recentemente passou o comando da unidade para um novo Comandante, mas que trabalhou por anos para manter a paz no município.