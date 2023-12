Vereadores de Aquidauana entregam último duodécimo de 2023 ao prefeito

Encerrando as atividades financeiras de 2023, vereadores de Aquidauana entregaram nesta quinta-feira (28), a devolução do duodécimo no valor de R$ 45.915,44 para o prefeito Odilon Ribeiro e o secretário de finanças, Ernandes Peixoto.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal, Nilson Pontim, a iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento do município e reflete boas práticas através da política aquidauanense.

A entrega contou com a presença dos vereadores Reinaldo Kastanha, Humberto Torres, Chico Tavares, Everton Romero, Anderson Meireles, Cleriton Alvarenga, Wezer Lucareli, Valter Neves e Marquinhos Taxista e foi realizada no gabinete do prefeito.

Na última sessão legislativa do ano, o presidente da Casa de Leis fez a entrega do cheque no valor de R$ 661.551,09. A Câmara Municipal de Aquidauana devolveu, só este ano, aos cofres da Prefeitura mais de R$ 2,5 milhões de reais de duodécimo.

“Todos os vereadores concordam em fazer economia e destinar recursos para o Executivo como forma de colaborar para o desenvolvimento da cidade. Não temos a obrigação de devolver nada mas fazemos isso como fruto de uma boa política que visa o bem comum e não os interesses pessoais”, comentou.

Segundo Nilson, a Câmara Municipal caminha para devolver até o final do seu mandato o valor de R$ 10 milhões - somado aos 2 anos de presidência do vereador Wezer Lucarelli.

Enquanto se economiza no Legislativo, o Executivo investe em reforma de Unidades de Saúde, escolas, aquisição de automóveis, reforma e custeio de hospitais além de ações no esporte, lazer, cultura e assistência social.

“Agradeço o trabalho do Legislativo e de todos os vereadores dessa Casa de Leis, pela parceria em prol de uma política transparente e honesta”, disse o prefeito Odilon.