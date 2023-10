Vereadores de Aquidauana participam de congresso da Assomasul

Sede da Assomasul / Foto: Divulgação

Vereadores de Aquidauana representam a cidade no 1º Congresso da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), na terça e quarta-feira, 3 e 4, em Campo Grande.

A edição leva o tema 'Municipalismo Governança e Inovação na Gestão Pública', conforme o presidente da entidade, Valdir Couto de Souza Junior.

Por conta da importância do evento, o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Nilson Pontim visando fortalecer a presença dos vereadores no evento em Campo Grande, decidiu decretou adiar a realização da 10ª Sessão ordinária que seria realizada na terça-feira, 3 para a próxima, quinta-feira, 5, às 19 horas.

O evento, que é considerado de relevância para os agentes públicos municipais, será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo no Parque dos Poderes, em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que tem como presidente o deputado estadual Gerson Claro.