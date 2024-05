Câmara de Aquidauna / O Pantaneiro

Os vereadores de Aquidauana votam três projetos de lei nesta terça-feira (14), em sessão com início às 19h, no no Plenário Estevão Alves Corrêa.



Conforme a pauta, será votado o projeto de lei de número 021/2024, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de contribuição com a fundação PIO XII – Hospital de Amor.



O segundo projeto de lei em pauta é do vereador Professor Clériton, que institui o Visão Nota 10. O projeto determina a necessidade de realizar exames oftalmológico para estudantes matriculados na rede pública de ensino fundamental de Aquidauana.



Ainda em pauta, consta o projeto também do vereador Clériton, que institui o “PROGRAMA “COLO PARA MÃE”, dedicado a ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental de mulheres gestantes, parturientes e puérperas no município de Aquidauana.