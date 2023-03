Vereadores destacam fortalecimento da agricultura familiar em Aquidauana

Ronald Regis

Os vereadores de Aquidauana se reuniram na noite de terça-feira, dia 14, para mais uma sessão plenária no propósito de discutirem e apresentaram propostas visando o crescimento da cidade, buscando atrair investimentos, emprego, qualidade de vida e desenvolvimento.

Os trabalhos que foram abertos pelo presidente da casa, vereador Nilson Pontim (MDB), e tiveram como destaques a agricultura familiar e uma emocionante homenagem para José Ferreira dos Santos, que faleceu recentemente, e foi um morador importante não só para a cidade, como para a política em Aquidauana.

Entre muitos projetos e propostas, a preocupação com a questão da agricultura familiar esteve muito presente, revelando uma atenção especial por parte dos vereadores com esse segmento econômico do município.

Reinaldo Kastanha defende o Vale Feira para fortalecer a agricultura familiar

O vereador e vice-presidente da casa, Reinaldo Kastanha (União Brasil), foi um dos que defendeu uma indicação para que seja criado o Vale Feira. A intensão do parlamentar é fortalecer a agricultura familiar do município, buscando fomentar a economia da

região.

O parlamentar pretende com essa iniciativa incentivar a produção local, garantindo mais segurança alimentar, uma vez que os consumidores sabem onde e como os alimentos são produzidos.

“Em alguns municípios do Brasil, algumas cidades, que fizeram esse projeto, eles fazem voucher no valor de dois reais. É distribuído entre os funcionários públicos, os funcionários municipais e também para a população carente das cidades. Esse voucher é trocado durante as feiras livres do município. E esse produtor rural é cadastrado na secretaria de produção onde ele faz a troca dos cupons dos vouchers”, explica o vereador.

Para reforçar essa iniciativa, o vereador encaminhou dois ofícios às senadoras do Estado do Mato Groso do Sul, Soraya Thronike e Tereza Cristina.

Valter Neves defendeu a criação da semana municipal da agricultura familiar de Aquidauana

Também destacando e valorizando a agricultura familiar, de Aquidauana, o vereador Valter Neves (PSD) apresentou um outro projeto de lei que institui a semana municipal da agricultura familiar no município de Aquidauana.

A proposta tem por finalidade celebrar anualmente a Agricultura Familiar no município. O parlamentar argumenta que a agricultura familiar consiste no cultivo de terra e na produção executados pela família em suas propriedades rurais mediante uma diversidade produtiva, milho, mandioca, feijão, entre outros provenientes do núcleo familiar.

“Ressalto que a implantação da Semana Municipal da Agricultura Familiar em Aquidauana, vai de encontro com a valorização, prestígio e incentivo aos agricultores familiares que com trabalho árduo sustentam as suas famílias e fomentam a economia de Aquidauana e região”, conclui Neves

Sendo aprovado e sancionado pelo prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) A “Semana da Agricultura Familiar”, entrará para o calendário oficial do município e deverá ser realizada na semana que englobe os dias 24 e 25 de julho, quando é comemorado o Dia Nacional e Internacional da Agricultura Familiar.

Ela busca apoiar essa modalidade de cultura, incentivar seu desenvolvimento no âmbito municipal, visando a expansão e o fortalecimento da agricultura familiar no município.

Dados do último censo agropecuário realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2017, indicava que a agricultura familiar no Brasil representava 77% dos estabelecimentos agrícolas do país.

Entre outras discussões preocupadas com o bem-estar e desenvolvimento da cidade, está a restrição do tráfego de veículos pesados na BR-450, que dá acesso ao distrito de Camisão e Pirapitanga, em Aquidauana/MS. A iniciativa do vereador Marquinhos Taxista (PDT) visa evitar o deterioramento do asfalto da via em consequência do peso desses veículos na pista.

Wezer Lucarelli prestou homenagens a José Ferreira dos Santos

Encerrando a sessão, houve uma homenagem de entrega de moção de pesar e reconhecimento para a família de José Ferreira dos Santos, feita pelo vereador Wezer Lucarelli (PSDB).

Para os que não o conheceram, Zé Ferreira, como era popularmente chamado, foi um cidadão empenhado no desenvolvimento da cidade onde ele viveu e morreu de enfarte aos 58 anos. Nascido no distrito de Camisão, pertencente a Aquidauana, Zé Ferreira constituiu família e se estabeleceu como comerciante no bairro Nova Aquidauana, mas seu empenho em defender melhorias para a cidade fez com que ele se tornasse uma figura muito popular, querida e respeitada.