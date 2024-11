Vereadores participam de audiência publica para debater Lei Orçamentária

Divulgação/Câmara de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com a Câmara Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, promoveu no dia 7, audiência pública para se debater a Lei Orçamentária (LOA) 2025, embasada no Plano Plurianual (PAA) já encaminhada para o Poder Legislativo.

O contador da Prefeitura de Aquidauana, Alair Souza Penha, conduziu a apresentação das planilhas contendo receitas, despesas e investimentos detalhados das diversas secretarias municipais e, também, um quadro de evolução e previsão do orçamento para o ano de 2025.

“Essa audiência quantifica o que vai ser feito, usado, ao longo dos 365 dias do próximo ano, mas lembrando que a gestão pública não é engessada, ela tem mobilidade. Temos a devolução do duodécimo da Câmara, uma parceria muito importante com o Legislativo Aquidauanense”, enfatizou Ernandes Peixoto – secretário de Finanças.

Ao falar em nome dos vereadores de Aquidauana, Nilson Pontim – presidente do Legislativo reafirmou que “a Câmara está como sempre esteve, a disposição do poder executivo para juntos avançarmos por um município cada vez melhor, e sempre em prol dos nossos munícipes”.

A audiência aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e contou com a presença dos vereadores – Nilson Pontim (presidente do Poder Legislativo); Chico Tavares; Clériton Alvarenga; Reinaldo Kastanha e Ana Saravi (vereadora eleita).

Audiência Publica contou ainda com a presença do empresário Mauro do Atlântico, prefeito eleito de Aquidauana e que assume o cargo em 1º de janeiro de 2025, além de secretários municipais da gestão do atual prefeito Odilon Ribeiro, sendo eles: Ernandes Peixoto (Finanças); Marluce Luglio (Administração); Ronaldo Ângelo (Planejamento); Rose Bossay (Assistência Social); Cipriano Mendes (Produção); Flávio Gomes (Trânsito) e Catharine Marques (Procuradoria Jurídica).