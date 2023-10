Vereadores pedem solução com a falta d' água em Aquidauana

A recorrente falha no abastecimento de água em residências de Aquidauana foi um assunto abordado pelos vereadores na sessão de terça-feira, 17, da Câmara Municipal.

Os vereadores Sebastiãozinho do Taboco, Marquinhos Taxista, Professor Clériton e Sargento Cruz fizeram um apelo a Sanesul, sobre a problema da falta d’água em bairros de Aquidauana.

“Estamos com problemas na demanda de água para as residências, principalmente dos bairros mais afastados. Usei a tribuna para pedir uma parte do outro nobre vereador Sebastinho que falava sobre a Sanesul. Faz alguns eventos que distribui geladeira, por que não distribuir reservatórios de água para as pessoas que moram mais distante da cidade e não tem condições? Ainda mamava, vou entrar com um ofício, junto a deputado Renato Câmara para assembleia legislativa, para que faça gestão da Secretaria de Infraestrutura do Estado e a própria Sanesul para fazer um levantamento dentro do município de quantas pessoas não possuem reservatório de água, no sentido de que sejam contemplados pelo governo ou Sanesul, para dar dignidade a essas famílias”, disse o vereador Sargento Cruz.