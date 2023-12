Vereadores prestigiam iluminação natalina de Aquidauana

Vereadores representando a Câmara Municipal / Divulgação

Representando a Câmara de Aquidauana, os vereadores Wezer Lucarelli, Anderson Meireles, Reinaldo Kastanha, Nilson Pontim e Valter Neves prestigiaram o início das comemorações natalinas nas ruas de Aquidauana, no último domingo, 3.

A Prefeitura inaugurou a Casa do Papai Noel com a chegada do bom velhinho e o acendimento das luzes como parte da programação do Natal da Esperança 2023. Além disso, a edição deste ano espalha as festividades pela cidade, como decorações na avenida Pantaneta e a parque da Lagoa Comprida.

“Uma noite agradável preparada com muito amor para nossa população. Parabéns a todos os envolvidos por essa linda festa. Nossa cidade está em clima de natal e que o final do ano seja abençoado. Aquidauana tem muito a comemorar este ano”, disse o presidente da Câmara Municipal vereador Nilson Pontim.