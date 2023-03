Vereadores reforçam atenção com mobilidade e segurança para Aquidauana

Uma dessas iniciativas de atenção com o cidadão, foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal da cidade, o vereador Nilson Pontim (MDB), que demonstrou preocupação com o estado em que se encontra a ponte existente na rodovia MS-345, no trecho que liga o município de Aquidauana ao distrito de Cipolândia, na altura do Assentamento Indaiá III. De modo a solicitar providências para o problema, Pontim encaminhou ofício ao Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso do Sul, Hélio Peluffo Filho e ao Diretor Presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), Mauro Azambuja Rondon.

As fotos da ponte, que o vereador apresentou ao plenário, revelam que a ligação não apresenta condições ideais de tráfego aos motoristas, inclusive dos ônibus escolares que transportam estudantes pelo local e necessitam fazer o percurso com segurança também.





Reinaldo Kastanha quer acompanhamento psicológico para pessoas em situação de rua

As pessoas em situação de rua também estão na atenção dos parlamentares, conforme demonstrou o vereador, e vice-presidente da casa, Reinaldo Kastanha (União Brasil). O parlamentar fez um encaminhamento ao prefeito Odilon Ribeiro, à Secretária de Assistência, Josiane Rodrigues Rosa e também

para a secretária de Saúde e Saneamento Básico, Patrícia Patussi Nascimento Panachuki, solicitando um acompanhamento social e psicológico para as pessoas em situação de rua, que vivem na área central da cidade como também na rodoviária de Aquidauana.

As homenagens de reconhecimento de trabalhos realizados por profissionais que se destacam em sua função também estiveram entre os assuntos da noite, com um plenário lotado, para acompanhar os trabalhos dos vereadores e prestigiar os homenageados com moção de aplausos ou de pesar.

Sargento Cruz destacou publicação sobre agentes de saúde

Como foi a iniciativa do vereador Sargento Cruz (MDB), que se sentiu surpreendido e orgulhoso, após ter acesso ao livro “Caminhos da Saúde”, uma publicação que reúne histórias inspiradoras de 31 ACS (Agentes Comunitários de Saúde). Na publicação de 200 páginas, que pode ser acessado através do link, https://cecbrasil.com.br/livro-caminhos-da-saude/). O parlamentar encontrou os exemplos das Agentes de Saúde de aquidauanenses, Tereza de Souza Franco e Nicelia Gomes Cozer, que tiveram as histórias de vida apresentadas na publicação, contribuindo assim para a divulgação da cidade de Aquidauana para todo o Brasil e o mundo via “internet”. Admirado com tudo que pode ler, Cruz e os demais vereadores, assinaram uma moção de aplauso, para cada uma das profissionais que eternizaram suas histórias neste livro.



Professor Clériton faz homenagem aos 26 anos do Caic

Outro momento de grande reconhecimento, foi a moção de aplauso apresentada pelo vereador Professor Clériton (PP), assinada pelos demais parlamentares, em homenagem aos 26 anos de atuação do Caic (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente), que atende 605 alunos com uma educação de qualidade no município.

Em meio a esses momentos de festa e alegria, a noite foi marcada principalmente por debates entre os parlamentares, que apresentaram a todo momento, preocupação e interesse em defender a melhoria da vida de cada cidadão no município.

Tião Melo apresenta estudo para instalação de bancos de concreto na calçada do ESF da Vila Santa Terezinha

A esse exemplo, o vereador, Tião Melo (Solidariedade), encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), e ao secretário de Planejamento Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo de Almeida, um estudo para a colocação de bancos de concreto na calçada do ESF (Estratégia Saúde da Família), José Vitória e Cláudio Fernando Sttela, na Vila Santa Terezinha.

A iniciativa se deu, frente ao fato dos pacientes, das mais variadas enfermidades e idosos, que chegam muito cedo para buscar atendimento e que por falta de bancos, são obrigados e permanecerem em pé, até que sejam acolhidos na unidade.

A variedade dos temas discutidos demonstra que a cidade está sob a atenção dos parlamentares que, com a ajuda das denúncias feitas pela população, merecem atenção e providências.





Marquinhos Taxista pede limpeza, patrolamento e aterramento na Vila Trindade

Nesse sentido, o vereador Marquinhos Taxista (PDT), solicitou uma indicação da casa, ao Secretário de Serviços Urbanos e Rurais, Archibald Joseph (MAC), e ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), que seja feita a limpeza, patrolamento e aterramento em todas as estradas de terra da Vila Trindade, com prioridade na rua Boiadeira, que se encontra com pontos de alagamento quando chove.

Nesse tom a casa vai ajustando os problemas da cidade a cada sessão e com muita discussão, onde os vereadores buscam oferecer o melhor para o município e o cidadão através de seu trabalho e empenho.

