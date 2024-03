Vereadores relatam o sucesso na obtenção de recursos no Congresso Nacional

Sessão Legislativa desta última terça-feira / Ronald Regis / O Pantaneiro

Em mais uma sessão ordinária na terça-feira, 27 de fevereiro, os 13 vereadores de Aquidauana, realizaram assembleia onde defenderam projetos e propostas para o município. Eles também apresentaram as conquistas positivas para a região, que conseguiram nas reuniões com parlamentares do MS no Congresso Nacional.

Entre os valores alcançados em Brasília, por todos os parlamentares de Aquidauana, foi destacado o de uma emenda parlamentar da Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS-MS), para investimentos em infraestrutura do município, no valor de R$ 1 milhão 440 mil reais.

A sessão também contou com atenção ao turismo em Camisão e Piraputanga, além de questões ligadas ao trânsito, meio ambiente, saúde e educação.



NILSON PONTIM (MDB) – Presidente da Câmara Municipal

Ao conduzir a assembleia, o presidente ocupou a tribuna atento às questões de segurança, tanto de estudantes quanto da produção do agronegócio. Pontim defendeu o patrolamento e o cascalhamento e encaminhou aos órgãos municipais competentes, solicitando reparos nas estradas vicinais dos assentamentos Indaiá (I, II, III, e IV), no distrito de Cipolândia e região. Cedro “mata sumida”, Água Santa, Serrito, Santa Fé, acesso à Serra da Antena, acesso à Ponte do Nuara, como também estrada de acesso da Fazenda Figueira e da região. O vereador argumentou que seu pedido procura dar condições de segurança, também, aos ônibus escolares que irão trafegar pela região com a volta às aulas.

REINALDO KASTANHA (UNIÃO) – vice-presidente da Câmara

Entre outras iniciativas, o vereador, encaminhou ao presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Ricardo Cheidid, a liberação do espaço do parque de exposição de Aquidauana, para criação de um grupo de equoterapia com atendimento sem custo à população e direcionado ao setor público. O parlamentar explicou que essa solicitação visa oferecer atendimento a pessoas de todas as idades com o estado de saúde comprometido como, por exemplo, nos casos de traumatismo craniano, paralisia cerebral, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e lesões neuro motoras, autismo, entre outras.

VEREADOR HUMBERTO TORRES (PSDB) primeiro Secretário da Câmara

Com atenção ao turismo do município, principalmente nos distritos de Camisão e Piraputanga, o parlamentar, apresentou, entre outras propostas, a solicitação de manutenção da via de cesso ao Mirante do Paxixi, em Camisão. O vereador explicou que essa região, que é muito procurada por turistas e rica para o ecoturismo, encontra-se com erosões em sua extensão, causadas por grandes volumes de chuvas, o que tem dificultado o tráfego em alguns trechos de acesso ao morro. Humberto Torres defendeu ainda a manutenção das estradas vicinais de acesso ao Pesqueiro da Serra, localizado entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras.

VEREADOR CHICO TAVARES (PT) segundo Secretário

Atendendo, principalmente, aos pedidos dos moradores do Distrito de Piraputanga, o parlamentar encaminhou ao Prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de Obras Márcio de Barros Albuquerque, a solicitação de limpeza no cemitério do local. Chico Tavares, explicou que as fortes chuvas recentemente na região, derrubaram árvores, causando ainda outros prejuízos no cemitério, como danos em sepulturas. O vereador explicou que, segundo os moradores, uma equipe da prefeitura esteve no local, fazendo um levantamento e realizando fotos, mas não retornou para efetivar o trabalho.

VEREADOR PROFESSOR CLÉRITON ALVARENGA (PP)

Entre outras iniciativas, o parlamentar ocupou a tribuna do Plenário Estevão Alves Correia, e apresentou o pedido que encaminhou aos órgãos competentes do município, como também ao prefeito Odilon Ribeiro, solicitando ações de tapa buraco na região da Vila Paraíso, que vem recendo obras de melhorias por parte do Executivo. O vereador também pediu ao diretor do Departamento de Trânsito do Município, outro apelo dos moradores do mesmo bairro, que diz respeito a realização de pinturas de meio fio. Clériton lembrou que as pinturas auxiliam na sinalização e segurança do trânsito.

VEREADOR SARGENTO CRUZ (MDB)

Preocupado com a segurança dos transeuntes e principalmente dos estudantes que trafegam pelas ruas Carlos Ferreira Bandeira, atrás da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) unidade II e Giovani Toscano de Brito, em frente à Escola Municipal Erso Gomes e CMEI Ademir Brites, em Aquidauana, o vereador encaminhou ao Prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de obras públicas Ronaldo Angelo, a solicitação de construção de calçadas para a localidade. Cruz explicou que devido essa falta de acesso para pedestres, muitos dos 1.300 alunos dessas instituições trafegam pela pista onde os veículos circulam, expondo-se ao risco de acidentes.

VEREADOR MARQUINHOS TAXISTA (PDT)

O Vereador subiu na tribuna para pleitear redutor de velocidade na altura das ruas José Carnio, Antônio Gonçalves, altura do Cristóvão II; rua 10 e Pedro Menezes; e rua Cid Chebel próximo à rua Cherogami. O pedido foi encaminhado ao secretário municipal de planejamento, urbanismo e obras públicas, Ronaldo Angelo, e ao Prefeito Odilon Ribeiro. O parlamentar explicou em sua exposição que essa é uma medida de segurança, uma vez que as vias apresentadas são bastante movimentadas tanto por crianças, idosos e até mesmo cadeirantes. Cruz destaca que o redutor leva o motorista imprudente a reduzir a velocidade ao passar no local, o que favorece a segurança do pedestre.

VEREADOR WEZER LUCARELLI (PSDB)

O vereador defende o projeto de lei de sua autoria, que estabelece normas para a aquisição de material didático-escolar a serem obedecidos pelos estabelecimentos de ensino da rede particular, no município de Aquidauana, flexibilizando regras para aquisição de material escolar. Com a presente normatização, o que se pretende é que os estabelecimentos de ensino criem um cronograma quanto a utilização desse material ao longo do ano. Sendo assim, os consumidores poderão adquiri-los conforme o período em que serão efetivamente utilizados, evitando gastos desnecessários, e gerando economia na renda familiar.

VEREADOR EVERTON ROMERO (PSDB)

Com atenção ao trânsito e o tráfego de pedestres, o parlamentar apresentou, entre outras medidas, o pedido de instalação de redutores de velocidade tipo lombada (quebra-molas) na rodovia MS-442, no trecho que dá acesso ao distrito de Taunay. O mesmo pedido o vereador fez para a MS-419, no perímetro urbano que compreende o bairro de Nova Aquidauana, ambas as localidades dentro do município de Aquidauana. A solicitação Romero encaminhou para autoridades do governo do Estado e do município de Aquidauana.

VEREADOR SEBASTIÃOZINHO TABOCO (PSDB)

O parlamentar apresentou em sua exposição na tribuna, a solicitação para estudos de viabilidade de lajotamento, que ele enviou para o prefeito Odilon Ribeiro, e para o secretário municipal de planejamento Ronaldo Angelo. Na ação, o vereador sugere o serviço na rua Veriano Rodrigues Chagas, até o clube Tosa, descendo em sentido da Rua Carlito Leite até a Rua Bernardino Lopes. Sebastiãozinho esclareceu que sua iniciativa se deu, após receber pedido dos moradores do bairro São Pedro, que revelaram sofrer com as chuvas que acabam afetando a via e comprometendo o tráfego no local.

TIÃO MELO (SOLIDARIEDADE)

Atendendo aos pedidos que recebeu dos moradores do distrito de Taunay e Aldeias, o parlamentar encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de obras Márcio de Barros Albuquerque, pedido de manutenção da iluminação pública da região. Tião Melo pede a instalação de novos braços para iluminação e a troca de lâmpadas, o que para o vereador é essencial para a qualidade de vida ao permitir que a população desfrute do espaço urbano, no período noturno. O parlamentar solicitou ainda às mesmas autoridades, a implantação de lixeiras na região do Indaiá I.

VALTER NEVES (PSD)

Percebendo a riqueza natural da região de Camisão e Piraputanga, o vereador, reiterou junto ao governador Eduardo Riedel o pedido de estudos para viabilizar a implantação de um teleférico no distrito de Piraputanga ou Camisão, no município. O parlamentar argumentou que Aquidauana vem se desenvolvendo em diversos setores e o turismo também está em ascensão. Para Neves, um investimento dessa magistratura iria repercutir também na economia do estado. No mesmo seguimento, Valter Neves, também sugeriu ao governador do Mato Grosso do Sul, a implantação de réplicas gigantes de espécies de animas típicas do pantanal, no mirante do Morro do Paxixi, em Camisão, como também na Praça de Piraputanga.

VEREADOR ANDERSON MEIRELES (MDB)

Percebendo a região da rodoviária de Aquidauana, o vereador encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de planejamento Ronaldo Angelo, estudos para viabilizar a instalação de luminárias no entorno da Rodoviária da cidade. Ainda em sua exposição na tribuna, o parlamentar defendeu a reativação, por parte da prefeitura, do Lar dos Acadêmicos Indígenas. Meireles esclareceu que foi procurado por estudantes e pais de alunos, que solicitaram o pedido de reativação desse espaço, que eles consideram importante suporte para os universitários que decidem morar na cidade.