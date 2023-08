Vereadores retornam sessão com repasse de R$ 284 mil para socorrer o Regional

Aquidauana dá início ao semestre legislativo com enfoque na valorização da cidade. / Ronald Regis

Os 13 vereadores de Aquidauana retornaram do recesso parlamentar e, na primeira sessão do semestre, os trabalhos foram de muita atenção com o município. Antes do início oficial da assembleia, o presidente da Casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), convocou a todos que estavam no plenário Estevão Alves Corrêa, para a solenidade de execução do Hino Nacional e do município de Aquidauana. Ao convidar para a cerimônia, o presidente decretou um minuto de silêncio, em luto pela morte do pecuarista Aquidauanense, Niwton Benites Cicalise, aos 67 anos, carinhosamente conhecido como Tinho Cicalise.

Presidente da Câmara de Aquidauana promove ato cívico na primeira sessão do semestre

Em seguida, os parlamentares que compõem a casa, além do presidente Nilson Pontim (MDB); vice-presidente Reinaldo Kastanha (União Brasil); primeiro secretário Humberto Torres (PSDB); segundo secretário Chico Tavares (PT); Professor Clériton (PP); Sargento Cruz (MDB); Marquinhos Taxista (PDT); Wezer Lucarelli (PSDB); Everton Romero (PSDB); Sebastiãozinho do Taboco (PSDB); vereador Tião Melo (Solidariedade); Valter Neves (PSD); Anderson Meireles (MDB), foi iniciada a sessão quando o vereador Wezer Lucarelli, tomou a palavra e ofereceu uma moção de pesar aos familiares do pecuarista Tinho Cicalise, falecido num acidente de automóvel no dia 31 de julho, e destacou, emocionado, a importância deste aquidauanense para o progresso do município, como empresário do ramo pecuário. A emoção do parlamentar tocou aos presentes na sessão. Outra moção de pesar entregue foi entregue pelo vereador Sargento Cruz (MDB) à viúva e aos familiares do subtenente do Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que serviu em Aquidauana, Gilson Mauro Miranda, falecido no dia 27 de junho de 2023, por complicações numa cirurgia cardiovascular.

Vereadores de Aquidauana retomam trabalhos com dedicação ao progresso local

No decorrer da sessão, o presidente da casa, vereador Nilson Pontim (MDB), destacou a importância dos trabalhos da Câmara no decorrer do primeiro semestre de 2023, e falou das novas iniciativas do legislativo e da devolução do duodécimo ao executivo, num compromisso e trabalho de todos os vereadores em contribuir com o desenvolvimento do município.

Início do semestre legislativo em Aquidauana é marcado por atenção ao município

"Começamos os trabalhos num mês importante, na comemoração dos 131 anos de Aquidauana, e a gente se sente feliz pelo trabalho realizado durante os seis primeiros meses e esperamos que tenhamos um final de semestre, também com um bom trabalho pela câmara municipal com bastante acontecimento. Que a gente possa concluir obras que estão sendo realizadas. Vocês têm ouvido falar bastante da situação financeira dos municípios, não é só de Aquidauana. A arrecadação caindo. Então, há os compromissos. E nós como vereadores, estamos fazendo o nosso papel. Eu quero colocar aqui o nome dos treze vereadores. Estamos colaborando com o município, com o prefeito Odilon nessa parceria. Estivemos nos momentos bons e também estamos juntos nos momentos difíceis. Então, nesse aniversário da cidade, nós devemos fazer, já fizemos uma parte da devolução do duodécimo, e nós vamos fazer um total de devolução que esperamos atingir mais de mais de um milhão, para poder ajudar a prefeitura a cumprir com seus compromissos. Esse é o nosso papel, é a nossa obrigação perante a população. Contribuir dessa forma, devolvendo ao município o dinheiro que é arrecadado em impostos, pago pelos nossos munícipes e nada mais justo do que essa devolução ser feita, para poder atender as prioridades do município”.





