Vereadores vão a Brasília em busca de conquistas para Aquidauana

Sessão Legislativa desta última terça-feira (06) / Ronald Regis

Em mais uma sessão na câmara dos vereadores de Aquidauana, os parlamentares se reuniram para apresentar e debater as propostas de desenvolvimento para o município. Entre os assuntos apresentados esteve na pauta, o resultado da visita de um grupo de parlamentares a Brasília, no cumprimento de agenda política. Estiveram no Planalto Central, os vereadores, Reinaldo Kastanha (União Brasil), Tião Melo (Solidariedade), Everton Romero (PSDB) e Anderson Meireles (MDB). O grupo se reuniu com senadores, deputados federais, como também na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, com a responsável pelo órgão, a sul-mato-grossense Rose Modesto. Sempre tratando de emendas e recursos para Aquidauana.

“Estivemos em Brasília, ficamos lá durante cinco dias e fomos muito bem recebidos pelos deputados, Beto Pereira, Vander Loubet , as senadoras Soraya Thronicke, Tereza Cristina e também o senador Nelsinho Trad. Com a graça de Deus, conseguimos muitos projetos para trazer emendas para o município de Aquidauana, destacando uma ambulância que o deputado Beto Pereira, já de pronto atendimento , fez esse encaminhamento. Uma ambulância para a Secretaria de Saúde para o nosso município. Agregando cada vez mais, o trabalho que o nosso prefeito Odilon Ribeiro, vem fazendo pelo município de Aquidauana. É um reflexo de uma administração pontual de qualidade e responsabilidade”, afirma Kastanha.

A sessão foi realizada com os mais variados temas, que buscam melhorar o, ir e vir dos cidadãos, do município, como também o desenvolvimento para a região. Os vereadores recebem solicitações de moradores da cidade e, por reconheceram, a importância desses pedidos, apresentam em plenário encaminhando aos órgãos competentes, solicitando atenção aos pedidos, como o vereador Nilson Pontim (MDB), que é o presidente da casa de leis, que solicitou estudos técnicos e financeiros que permitam a instalação de lajotas na última quadra da Rua Estevão Alves Corrêa, na Vila Cidade Nova. Essa solicitação o presidente encaminhou ao secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, e ao prefeito Odilon Ribeiro. Ao defender sua solicitação o vereador explicou que essa obra é considerada uma ótima opção para locais com alta intensidade de tráfego, pois é capaz de suportar muito peso sem danificar a superfície. Segundo Pontim, essa via pública tem o seu percurso praticamente asfaltado, com exceção da última quadra. “Naquela localidade possui inúmeros comércios, dentre eles, oficina de motos, conveniências, bares, etc, cujos comerciantes há muito tempo vêm reivindicando o asfaltamento ou o lajotamento da referida via”, destaca o presidente Nilson Pontim.



Centro de Convenções, aparelho de ecocardiograma e tela para quadra de esportes, também foram temas discutidos

O vereador Humberto Torres (PSDB), explicou sua proposta de construção de um Centro de Convenções, na cidade de Aquidauana e apresentou o documento que ele encaminhou ao deputado Federal, Beto Pereira (PSDB-MS), solicitando apoio para uma emenda parlamentar específica, no valor de R$ 1.000.000,00, para viabilizar a construção de um Centro de Convenções no Município de Aquidauana. O vereador defendeu que o espaço com essa finalidade, pode atrair os grandes eventos para a cidade e movimentar a economia local, através da ocupação dos hotéis, consumo bares e restaurantes e comércio em geral, além de ser uma fonte de geração direta de emprego e renda, favorecendo o crescimento cultural e econômico da cidade através de congressos, shows, exposições artísticas, feiras e muitas outras possibilidades.



A instalação de uma tela de proteção, que faz fundo do campo da Associação Ovídeo Costa, no bairro Santa Terezinha, foi proposta pelo vereador Everton Romero (PSDB). O parlamentar explicou que tomou essa iniciativa a partir das solicitações que recebeu de populares, sobre a falta da tela e os incidentes que já ocorreram com pessoas que se feriram com “boladas” durante uma partida, devido à falta da tela de proteção, porque o fundo do gol é o principal acesso ao salão da associação. Já o vereador Valter Neves (PSD), percebeu a necessidade de investimento em saúde e encaminhou ao secretário estadual de saúde, Maurício Simões Corrêa, ao prefeito Odilon Ribeiro e a secretaria municipal de saúde, Patrícia Panachuki, solicitando a aquisição para o município de Aquidauana um aparelho de ecocardiograma. Neves explicou em sua apresentação em plenário, que Aquidauana é um município sede da microrregião, prestando atendimento de saúde aos pacientes oriundos dos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Bodoquena, Miranda e da própria cidade. O vereador diz ainda, que com o aumento da demanda na região por esse tipo de exame, suprirá a necessidade daqueles que necessitam se dirigir até Campo Grande para realizar o exame.

Vereador Everton Romero (PSDB) - Foto: Ronald Regis



Estacionamento, retomada do plano diretor da cidade e recursos para investimentos sociais foram defendidos

O parlamentar Chico Tavares (PT), tratou do ofício que ele encaminhou ao secretário municipal de planejamento, urbanismo e obras públicas, Ronaldo ngelo, e ao prefeito Odilon Ribeiro. Em sua explanação o vereador explicou sua iniciativa. “O assunto é a renovação do plano diretor de Aquidauana, e do sistema de planejamento municipal. Senhor, secretário de planejamento, encaminho a vossa senhoria esse expediente, para que o projeto de lei de autoria do poder executivo, municipal, com assunto que disciplina sobre a renovação do plano diretor de Aquidauana e do sistema de planejamento municipal, volte a ser tratado com urgência por essa secretaria. O presente projeto foi assinado em primeiro de outubro de 2021 e algumas audiências públicas foram realizadas, no mês de dezembro de 2021. Após esse período não houve mais reuniões e audiências para dar continuidade ao projeto”, destacou Tavares. O vereador acrescentou que o plano diretor é de extrema importância para uma cidade, por serum instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município.

Vereador Chico Tavares (PT) - Foto: Ronald Regis



Outro assunto importante para a cidade foi tratado pelo vereador Sargento Cruz (MDB), ao apresentar o encaminhamento que ele fez ao deputado estadual Renato Câmara (MDB) pedindo que ele juntamente com o senador Nelson Trad Filho (PSD-MS), para viabilizar recurso de emenda parlamentar para custeio da plataforma SIGTV (Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias) no valor de R$ 600.000,00, para o Fundo Municipal de Assistência Social de Aquidauana. O parlamentar também defendeu que seja feito o recuo da calçada dando lugar a um estacionamento em frente à Escola Municipal Erso Gomes, que fica ao lado da UFMS Unidade II, na rua Giovani Toscano de Brito, na Vila Rosaura. O parlamentar alega que a calçada tem hoje cerca de 5 metros, o que é possível reduzir, para fazer o estacionamento sem afetar a passagem segura dos pedestres.



Outros temas igualmente relevantes foram apresentados pelos parlamentares

Benefícios fiscais a estabelecimentos comerciais que firmarem contrato de trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, foi um projeto de lei do vereador Wezer Lucarelli (PSDB). A construção de duas faixas de travessia elevada com as devidas sinalizações de segurança na MS 450 foi solicitada pelo vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), em frente ao Hospital Funrural e outra em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado no distrito de Piraputanga. Tião Melo (Solidariedade), defendeu o asfaltamento que falta ser feito nas ruas José Ravaglia e Maria Eliza Teixeira, entre as ruas Francisco Dias Feitosa e Antônio Campelo, localizadas próximas à Vila Dona Nenê. A noite teve ainda a preocupação com a segurança como fez o vereador Anderson Meireles (MDB) que encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, de Aquidauana, Tenente coronel Guilherme Dantas Lopes, no sentido de realizar estudos de parceria com o Sindicato Rural, para instalação da cavalaria nas dependências do Sindicato, com o objetivo de atender as vilas da região. Meireles defendeu que um posto policial é uma antiga reivindicação dos moradores dos bairros da região, como por exemplo, Jardim Aeroporto, Arara Azul, Vila Pinheiro, Aldeia Urbana Tico Lipu.

Os vereadores se reúnem todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, numa sessão aberta ao público e transmitida pelo You Tube da casa de leis e por veículos de comunicação. O plenário da Câmara fica na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 85, no Centro de Aquidauana.