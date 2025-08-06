Vereadores voltam do recesso e fazem diversas homenagens na primeira sessão

Projetos e indicações com solicitações de melhorias para a população, também, foram aprovados
Mesa Diretora colocou em votação projetos, indicações e homenagens na primeira sessão / (Foto O Pantaneiro)
Os 13 vereadores de Aquidauana iniciaram os trabalhos legislativos do segundo semestre, em sessão ordinária na noite desta terça-feira (6). Desde o dia 2 até o dia 31 de julho, eles estavam de recesso parlamentar, mas os trabalhos externos, não pararam neste período.
A primeira sessão deste segundo semestre, foi de aprovação de projetos, mas, principalmente, de homenagens. Por indicação do vereador Sargento Cruz, o 3º Sargento Gabriel Gomes de Figueiredo Migliat, e o Cabo Clemilson Dolores Mota, ambos do Exército Brasileiro, receberam moção de aplauso porque salvaram a vida de uma pessoa que estava prestes a cometer suicídio, no dia 20 de julho, na ponte que liga os municípios de Aquidauana a Anastácio.
Na área da Saúde, a homenagem foi para a equipe do projeto denominado "Superando barreiras: a jornada de sucesso em grupo para portadores de hemiplegia em Aquidauana/MS". O projeto recebeu prêmio nacional no 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Belo Horizonte.
Outra homenagem, foi para a presidente da Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi, Dalva Mirian Coura Aveiro. Ela e os diretores da entidade, receberam Moção de Aplauso pelos dois anos de atividade da Ecopaxi.
O servidor público federal Eduardo Aparecido Botelho da Silva também recebeu Moção de Aplauso pela homenagem recebida da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no dia 3 de julho, pelos seus 46 anos no campus da instituição, em Aquidauana/MS.
Outra Moção de Aplauso foi para a servidora pública federal Maria Aparecida Insabralde, pelos seus 50 anos de ofício no Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, em Aquidauana. Ela e seus colegas de trabalho receberam a homenagem.
