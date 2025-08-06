Acessibilidade

06 de Agosto de 2025 • 21:22

Câmara Municipal 

Vereadores voltam do recesso e fazem diversas homenagens na primeira sessão

Projetos e indicações com solicitações de melhorias para a população, também, foram aprovados 

Ademar Cardoso

Publicado em 06/08/2025 às 18:54

Mesa Diretora colocou em votação projetos, indicações e homenagens na primeira sessão / (Foto O Pantaneiro)

Os 13 vereadores de Aquidauana iniciaram os trabalhos legislativos do segundo semestre, em sessão ordinária na noite desta terça-feira (6). Desde o dia 2 até o dia 31 de julho, eles estavam de recesso parlamentar, mas os trabalhos externos, não pararam neste período.

Militares do 9ºBatalhão de Engenharia de Combate-Batalhão Carlos Camisão (9º BE Cmb) foram homenageados (Foto O Pantaneiro)

A primeira sessão deste segundo semestre, foi de aprovação de projetos, mas, principalmente, de homenagens. Por indicação do vereador Sargento Cruz, o 3º Sargento Gabriel Gomes de Figueiredo Migliat, e o Cabo Clemilson Dolores Mota, ambos do Exército Brasileiro, receberam moção de aplauso porque salvaram a vida de uma pessoa que estava prestes a cometer suicídio, no dia 20 de julho, na ponte que liga os municípios de Aquidauana a Anastácio.

Equipe que trabalha com pacientes com hemiplegia, premiada nacionalmente, foi homengeada na Câmara (Foto O Pantaneiro)

Na área da Saúde, a homenagem foi para a equipe do projeto denominado "Superando barreiras: a jornada de sucesso em grupo para portadores de hemiplegia em Aquidauana/MS". O projeto recebeu prêmio nacional no 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Belo Horizonte.

Presidente da Aecopaxi, Mirian Coura Aveiro, recebeu homenagem em nome da entidade (Foto O Pantaneiro)

Outra homenagem, foi para a presidente da Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi, Dalva Mirian Coura Aveiro. Ela e os diretores da entidade, receberam Moção de Aplauso pelos dois anos de atividade da Ecopaxi.

Servidor Público Federal trabalhou quase meio século no capus da UFMS em Aquidauana (Foto O Pantaneiro)

O servidor público federal Eduardo Aparecido Botelho da Silva também recebeu Moção de Aplauso pela homenagem recebida da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no dia 3 de julho, pelos seus 46 anos no campus da instituição, em Aquidauana/MS.

Maria Aparecida Insabralde é servidora Federal do INSS, desde quando era INPS e depois INAMPS (Foto/OPantaneiro)

Outra Moção de Aplauso foi para a servidora pública federal Maria Aparecida Insabralde, pelos seus 50 anos de ofício no Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, em Aquidauana. Ela e seus colegas de trabalho receberam a homenagem.


