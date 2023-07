Virtualização, concursos e avanços em nova lei são destaques em balanço da SAD

Secretária Ana Carolina Nardes / Divulgação

"Somos a gestão da área meio, dando suporte para as demais secretarias, para que o Governo possa fazer as entregas necessárias à população". Essa foi a definição dada pela secretária estadual de Administração, Ana Carolina Nardes, para sua pasta, durante a apresentação de um balanço das atividades realizadas na secretaria no primeiro semestre de 2023.

Entre os avanços elencados por Ana Nardes, estão a implementação de nova legislação para licitações e contratações públicas, realização de censo patrimonial, concessão de reajuste salarial e a realização de concursos públicos para fortalecer o quadro de servidores.

A conversa aconteceu na segunda-feira (3) no Programa Livre, transmitido pela FM Educativa 104,7. Ali, também foram destacadas a transversalidade da SAD (Secretaria de Estado de Administração), com ações que impactam nas demais pastas do governo estadual. Ao todo, ali são geridos 85 mil servidores estaduais, além dos processos de compras públicas.

"A implantação da Lei 14.133, a princípio com data de vigência para dezembro deste ano para cumprimento, já está completamente implementada. Também não há mais uso de papel nos processos de licitação e compras do Estado", revela a secretária durante a entrevista.

De cunho federal e tendo que ser cumprida em todo o país, a Lei n° 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Diálogo e fortalecimento do serviço público

Além disso, Nardes apontou a importância do censo patrimonial, já realizado na Capital e que em breve será executado no interior do Estado. Outro elemento da gestão lembrado por ela foi o diálogo com os sindicatos que representam os servidores do Estado. Em maio um reajuste de 5% foi concedido, número acima da inflação, que foi de 4,65% nos últimos 12 meses.

"Realizamos, junto à Segov (Secretaria de Gestão Estratégica), reuniões para dialogar com os sindicatos e representantes das categorias dos servidores, recebemos todas as carreiras do Estado e estamos mapeando as reivindicações, sempre prezando pelo cuidado e pela preservação da saúde financeira da gestão", frisa Ana Nardes, que completa.

"Atualmente a folha remonta cerca de 40% dos gastos do Estado e por isso precisamos ter o olhar cauteloso sobre os gastos para podermos investir. A gestão tem as entregas a serem feitas à população e por isso atuamos de forma técnica e com atenção", detalha.

Pauta constante nas entrevistas, a secretária Ana Nardes ainda trouxe boas notícias aos interessados em ingressar no quadro dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, pois, neste segundo semestre de 2023 ocorrerão dois certames.

Um destes concursos é da Funsau (Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) e o outro terá vagas destinadas ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

"Atenção aos editais, pois o Governo autorizou o andamento do concurso da Funsau e estamos em fase de contratação das bancas para este e para o concurso do Imasul, ambos com previsão de abertura para este segundo semestre de 2023", esclarece a secretária.