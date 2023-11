Visita de Geraldo Alckmin a MS é cancelada

Riedel conversou com Alckmin

A agenda com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB) em Mato Grosso do Sul, está cancelada. A informação foi confirmada pela assessoria de Alckmin na tarde de terça-feira (7).

Segundo o Campo Grande News, Alckmin ficaria por cerca de 8 horas em solo sul-mato-grossense nesta quarta-feira (8).

Ele chegaria por volta das 11h para uma visita técnica à fábrica de fertilizantes UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), em Três Lagoas, ao lado da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, além do governador Eduardo Riedel (PSDB).

A delegação faria sobrevoo pelas instalações da fábrica e depois uma visita às obras da UFN3. Conforme anunciado pelo governador, a fábrica, assim que concluída, terá condições de produzir 15% da quantidade de fertilizantes nitrogenados do país. As obras estão paradas desde 2014.

No período da tarde, já em Campo Grande, o vice-presidente participaria de um encontro promovido pela Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) com empresários.

Não foi remarcada uma nova data para visita do vice-presidente.