Visita de Lula a Três Lagoas leva ao adiamento de simulado do Corpo de Bombeiros

Exercício de vazamento de gás organizado pela MS Gás é adiado após redirecionamento de efetivo para a agenda do presidente na UFN3
Presidente Lula estará em Mato Grosso do Sul, em agenda marcada para quinta-feira - / Ricardo Stuckert/PR
Um simulado de vazamento de gás que seria realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar em Três Lagoas, em parceria com a MS Gás, foi adiado em razão da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no município na próxima quinta-feira (25).
De acordo com comunicado da autarquia, as equipes que participariam do treinamento foram deslocadas para reforçar a segurança da visita presidencial, que inclui uma agenda técnica na obra da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III).
O exercício estava programado para ocorrer às 10h30, enquanto a chegada do presidente ao local está prevista para as 13h. Diante da necessidade de atuação integrada das forças de segurança, a atividade preventiva precisou ser suspensa.
“Como a presença dessas instituições parceiras é essencial para garantir o isolamento adequado e a segurança do exercício, a ação precisou ser adiada”, informou a MS Gás em nota oficial.
A empresa também destacou que uma nova data será definida em conjunto com os órgãos responsáveis e que o treinamento será remarcado em breve. “Reforço que o simulado será realizado em breve e, assim que alinharmos uma nova data junto aos órgãos de segurança competentes, enviaremos um novo comunicado informando prontamente para vocês”, acrescentou o comunicado.
Esta será mais uma passagem do presidente por Mato Grosso do Sul neste ano. Em março, Lula esteve em Campo Grande, acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, durante evento relacionado à COP15.
Na ocasião, o presidente chegou a interagir com apoiadores no aeroporto, deixando o veículo oficial para cumprimentar o público e registrar fotos, em uma breve aproximação antes da agenda oficial.
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