Washington Souza é nomeado diretor-presidente da Agraer

Zeca do PT e Washington / Divulgação

De acordo com o site Midiamax, a nomeação consta no DOE (Diário Oficial do Estado).

Ele exercerá o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-03.

Washington é presidente do Sintegra-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins).

Souza tomou posse em agosto de 2020 para triênio até 2023. A nomeação vem após o PT (Partido dos Trabalhadores) aceitar compor o Governo de MS.



Durante as conversas com a atual gestão do Estado, o diretório estadual entregou uma lista com indicados para Agraer e subsecretarias.