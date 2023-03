Zeca do PT continua internado na UTI

Zeca internado no Hospital da Cassems

Assessoria do deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, confirmou que o parlamentar foi submetido a segundo cateterismo no Hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), localizado em Campo Grande, durante a tarde de quinta-feira, dia 16

O procedimento foi determinado pela equipe médica após a constatação de que a parte da artéria esquerda do coração, que estava calcificada, não poderia ser recuperada apenas com medicação como inicialmente havia sido previsto. Com isso, novos stents foram colocados na artéria do ex-governador.

Vale ressaltar que o petista voltou a ser internado na noite da última quarta-feira (15), após incômodo na região do tórax. De acordo com a esposa do deputado, Gilda Maria dos Santos, Zeca passará a noite na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e deve realizar novos exames durante esta sexta (17).

Em nota, a família agradeceu a todos pelas mensagens de solidariedade e pelas orações em prol da recuperação de Zeca e pediu uma corrente de energia positiva e preces também pela recuperação do deputado estadual Amarildo Cruz.