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Prefeitura de Bodoquena apresenta nova secretária de Assistência Social

A nova secretária está entusiasmada com a oportunidade

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2018 às 16:04

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O prefeito Kazuto Horii anuncia que Ilcléia Pereira é a nova secretária de Assistência Social. Formada em Administração, em 2007, pela IESA (Instituto Superior de Ensino Aquidauanense) e especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, em 2008, pela Uniderp/Anhanguera, a nova secretária passou por empresas como o IEB (Instituto Educacional de Bodoquena) e Intercement, tendo como destaque os trabalhos de gestão de desenvolvimento organizacional e sustentabilidade, através de programas sociais em pareceria com o município (Dia do Bem Fazer, Na Mão Certa, Semana do Bebê, CDC – Comitê de Desenvolvimento Comunitário-, entre outros).

O prefeito Kazuto Horii enalteceu os trabalhos de cunho social desenvolvidos por Ilcléia ao longo da carreira e acredita que o know how dela vai proporcionar um bom desenvolvimento da secretaria. “Ela tem condições de atender muito bem as necessidades da pasta, pois desenvolveu, durante vários anos, projetos sociais em parceria com o município”.

A nova secretária comenta que está entusiasmada com a oportunidade, “Estou feliz com o novo desafio e pela oportunidade em poder contribuir com o município em que nasci, tenho certeza que junto com a gestão do Kazu buscaremos sempre o melhor para Bodoquena”,comenta.

Ilcléia Pereira compõe o quadro de secretários para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela primeira-dama, Silem Horii, que teve que se ausentar da Secretaria devido a problemas de saúde, sendo temporariamente assumida pelo secretário de Administração e Finanças, Juliardison de Castro Couto.

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