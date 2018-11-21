Lideranças do Pantanal apresentarão Plano de Desenvolvimento à comunidade

O grupo Movimenta Pantanal e o Sebrae/MS lançam quinta-feira, o Plano de Desenvolvimento da região Pantanal de MS, idealizado durante os encontros do projeto LIDER. O evento aberto para toda a comunidade acontece em Aquidauana, no Salão do Lions Clube, às 19 horas.

Desde fevereiro, os participantes se reúnem para tratar da integração e estruturação de ações nos territórios. Foram oito encontros realizados para construir a identidade do grupo e traçar os eixos estratégicos da economia a serem trabalhados na região. São eles: Indústria, Turismo, Agronegócios, Cultura Pantaneira e Sustentabilidade do Meio Ambiente. Na apresentação, será abordado todo o planejamento que fizeram para estes setores, com prazos de atuação, etapas de elaboração, estimativa de custos e outros.

O Movimenta Pantanal é responsável por alinhar essas demandas locais, mantendo a convergência das políticas públicas municipais e de fomentos estaduais e nacionais voltados ao empreendedorismo.

“Quando pensamos em um plano de desenvolvimento nos dias atuais, é preciso que a sociedade civil encorpore e engaje nesse processo. Dada a imensidão do ponto de vista territorial, é um desafio muito grande que cada um dos líderes alimente e trabalhe em rede no seu município. O Sebrae estará facilitando e ajudando efetivamente para que a consolidação do LIDER Pantanal seja algo que realmente contribua com a transformação da região”, destaca Tito Estanqueiro, diretor de operações do Sebrae/MS.

O projeto

Idealizado pelo Sebrae, o LIDER tem como objetivo preparar lideranças dos setores público e privado – com o envolvimento de representantes de diversos segmentos, como bares, restaurantes, hotelarias, ONGs e outros – para serem responsáveis por identificar as demandas locais e agir com foco no desenvolvimento econômico sustentável.

O projeto atua com uma metodologia de mobilização que trabalha as três dimensões da competitividade: a Sistêmica (gestores públicos e prefeitos), a Empresarial (empresários locais e suas entidades representativas de classe) e a Estruturante (esforço conjunto da sociedade organizada).

Os municípios que compõem a região Pantanal MS são: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.