Oficina criará plano para desenvolver agricultura familiar de Bodoquena

Na quinta-feira (22), o Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal de Bodoquena realizam a oficina de elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico para a Agricultura Familiar, eixo definido como prioritário nos trabalhos do programa Cidade Empreendedorano município.

O evento, que acontece a partir das 14 horas, no auditório Memorial Mario Brother (Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, n. E41), é aberto à população e determina as ações prioritárias para atender às demandas do segmento.

Os participantes são divididos em três grupos que trabalham nos âmbitos Social, Econômico e Ambiental. Após total interação, são apresentadas propostas práticas para fortalecer os potenciais da região e consolidar a Agricultura Familiar de Bodoquena.

“Na oficina, ocorre um rodízio de coleta de opiniões, de ações e de necessidades existentes nos segmentos envolvidos para que todos possam contribuir em todas as temáticas. A ideia é que o plano seja construído de forma participativa, por isso o engajamento dos cidadãos é fundamental”, destaca Volmir Meneguzzo, consultor do Sebrae/MS.

Cidade Empreendedora

A oficina faz parte do Cidade Empreendedora, programa desenvolvido pelo Sebrae com o objetivo de promover o desenvolvimento local por meio de um trabalho conjunto com prefeituras municipais para identificar e atuar com foco em eixos estratégicos da economia para o crescimento.

O programa está dividido em oito pontos-chave que visam acelerar o desenvolvimento dos municípios: Mapear oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do programa e detalhes sobre os trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae no telefone 0800 570 0800.