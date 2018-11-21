Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:37

Buscar

Últimas notícias
X

Bodoquena

Oficina criará plano para desenvolver agricultura familiar de Bodoquena

Evento do Sebrae em parceria com a Prefeitura Municipal acontece na próxima quinta-feira e faz parte do programa Cidade Empreendedora

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2018 às 16:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na quinta-feira (22), o Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal de Bodoquena realizam a oficina de elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico para a Agricultura Familiar, eixo definido como prioritário nos trabalhos do programa Cidade Empreendedorano município.

O evento, que acontece a partir das 14 horas, no auditório Memorial Mario Brother (Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, n. E41), é aberto à população e determina as ações prioritárias para atender às demandas do segmento.

Os participantes são divididos em três grupos que trabalham nos âmbitos Social, Econômico e Ambiental. Após total interação, são apresentadas propostas práticas para fortalecer os potenciais da região e consolidar a Agricultura Familiar de Bodoquena.

“Na oficina, ocorre um rodízio de coleta de opiniões, de ações e de necessidades existentes nos segmentos envolvidos para que todos possam contribuir em todas as temáticas. A ideia é que o plano seja construído de forma participativa, por isso o engajamento dos cidadãos é fundamental”, destaca Volmir Meneguzzo, consultor do Sebrae/MS.

Cidade Empreendedora

A oficina faz parte do Cidade Empreendedora, programa desenvolvido pelo Sebrae com o objetivo de promover o desenvolvimento local por meio de um trabalho conjunto com prefeituras municipais para identificar e atuar com foco em eixos estratégicos da economia para o crescimento.

O programa está dividido em oito pontos-chave que visam acelerar o desenvolvimento dos municípios: Mapear oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do programa e detalhes sobre os trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae no telefone 0800 570 0800.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo