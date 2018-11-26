Sebrae realiza dia do credito em Bodoquena na próxima quinta-feira

Buscar recursos financeiros requer cuidado e não é uma tarefa fácil, pois requer planejamento, elaboração de projeto, análise das melhores condições oferecidas no mercado, e gestão adequada após a aprovação do crédito.

Por isso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Mato Grosso do Sul realiza dia 29 de novembro, quinta-feira, às 19h, no Auditório Mário Brother, a Sala do Empreendedor. Com o tema “Como identificar oportunidades de negócio”, o evento será um bate papo direcionado às pessoas que já possuem e para as que desejam abrir o próprio negócio.

Após a palestra será realizado o Dia do Crédito, orientação ao crédito com atendimento personalizado dos bancos, onde o público receberá, no primeiro momento, dicas para buscar financiamentos e orientações sobre como investir o dinheiro para alavancar o próprio negócio, além de tirar dúvidas sobre as melhores taxas de financiamento, acesso ao crédito, entre outros. A ação é gratuita e faz parte da Semana Global de Empreendedorismo.

Serviço

Como identificar oportunidades de negócio

Data: 29/11, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções Mario Brother

Endereço: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41, Centro - Bodoquena