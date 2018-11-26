Sebrae realiza dia do credito em Bodoquena na próxima quinta-feira

Região
Buscar recursos financeiros requer cuidado e não é uma tarefa fácil, pois requer planejamento, elaboração de projeto, análise das melhores condições oferecidas no mercado, e gestão adequada após a aprovação do crédito.
Por isso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Mato Grosso do Sul realiza dia 29 de novembro, quinta-feira, às 19h, no Auditório Mário Brother, a Sala do Empreendedor. Com o tema “Como identificar oportunidades de negócio”, o evento será um bate papo direcionado às pessoas que já possuem e para as que desejam abrir o próprio negócio.
Após a palestra será realizado o Dia do Crédito, orientação ao crédito com atendimento personalizado dos bancos, onde o público receberá, no primeiro momento, dicas para buscar financiamentos e orientações sobre como investir o dinheiro para alavancar o próprio negócio, além de tirar dúvidas sobre as melhores taxas de financiamento, acesso ao crédito, entre outros. A ação é gratuita e faz parte da Semana Global de Empreendedorismo.
Serviço
Como identificar oportunidades de negócio
Data: 29/11, quinta-feira
Horário: 19h
Local: Centro de Convenções Mario Brother
Endereço: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41, Centro - Bodoquena
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