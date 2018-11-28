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Bodoquena realiza curso profissionalizante de Modelagem e Costura

Objetivo é colaborar com a profissionalização do público do CRAS

Renan Nucci

Publicado em 28/11/2018 às 17:13

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 Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Bodoquena e Miranda, está realizando o curso profissionalizante de Modelagem e Costura.

O objetivo do curso, que teve início nesta semana e segue até o dia 6 de dezembro, é colaborar com a profissionalização do público do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), contribuindo para a inserção no mercado de trabalho, de modo a gerar renda para a família das participantes. “Serão duas semanas de curso, contemplando as participantes assistidas pelo CRAS. Ao término das aulas, elas receberão certificado, estando, assim, aptas a se colocarem no mercado de trabalho”, explica a secretaria de Assistência Social, Ilcléia Pereira.

Segundo o instrutor de corte e costura do Senar, Luciano Fonseca, serão ministradas aulas de modelagem de roupas e confecção das peças, intercalando aulas práticas e teóricas. Serão duas semanas de curso, com carga horária de 80h e, ao término do curso, as participantes receberão certificado.

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