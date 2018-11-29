Prefeitura de Bodoquena realiza Campanha de Combate a AIDS

Região
Os exames são rápidos, seguros e sigilosos
A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Saúde, convida toda a população para participar da campanha de mobilização de prevenção e diagnóstico das doenças sexualmente transmissíveis, em alusão ao Dia Mundial de Combate a AIDS, celebrado em 1º de dezembro.
As ações serão realizadas dia 1º, sábado, na Feira do Produtor, e segunda-feira, 03/12, no pátio da Prefeitura, ambos das 7h às 11h. Na ocasião serão realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, bem como a distribuição de preservativos.
Além do período da campanha, os testes (HIV, sífilis e hepatites virais) são realizados diariamente nas unidades de saúde do município. Os exames são rápidos, seguros e sigilosos.
Serviço
Campanha – Dia Mundial da Luta contra a AIDS
Data: 1/12, sábado e 03/12, segunda-feira
Horário: das 7h às 11h
Local: Feira do Produtor e Prefeitura Municipal de Bodoquena
Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774 – Centro
Av. Treze de Maio, 305 - Centro
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