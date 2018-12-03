Prefeitura de Bonito lança edital para cadastro de professor suplente

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), abriu inscrições de Cadastro de Professores Habilitados para Aulas Temporárias Complementares. Os professores serão selecionados para atuar em salas de aula na Educação Infantil, no Ensino Fundamental - anos iniciais e anos finais, EJA Fundamental, abrangendo a área urbana e a área rural durante o ano letivo de 2019.

A ficha de cadastramento estará disponível no endereço eletrônico do município de Bonito, através do link: www.bonito.ms.gov.br/processoseletivo2019 , no período de 03 a 17 de dezembro de 2018, devendo o interessado acessar o link e seguir as instruções de preenchimento do formulário de inscrição com a entrega dos currículos para análise na SEMEC, neste mesmo período.