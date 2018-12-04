Ministro visita Bonito e avalia condições das águas do Formoso

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e ex-deputado federal por MS, Carlos Marun, visitou Bonito no sábado (1º), ocasião em que foi recebido pelo diretor de Turismo, Marcelo Gil da Silva, e pelo vereador Pedrinho da Marambaia, no aeroporto regional da cidade.

Durante a visita-surpresa o ministro, que permaneceu em Bonito das 15h00 às 19h00, visitou o Balneário Municipal e o Eco Park Porto da Ilha, ocasião em que avaliou visualmente as condições de transparência da água após as últimas chuvas.

Na ocasião, Marun confirmou presença no município no próximo dia 11, durante a entrega oficial das unidades do Residencial Lago Azul II, que contará com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja.