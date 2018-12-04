Prefeitura de Bodoquena divulga programação do Réveillon 2019

A Prefeitura Municipal de Bodoquena realiza, de 19 a 31 de dezembro, a 2ª edição do Réveillon Luzes de Bodoquena. O evento terá uma programação especial e gratuita com atrações musicais, apresentações culturais, sessão de cinema, brinquedos para as crianças, alvorada natalina, queima de fogos e grande show com a dupla João Neto e Frederico. Além da programação festiva, os turistas e a população podem desfrutar dos atrativos turísticos locais, como rios, cachoeiras, trilhas e balneários.

Confira a programação:

Feira Especial de Natal

Data: 19/12, quarta-feira

Horário: 20h

Local: Feira do Produtor

Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774

1º CineClub Especial de Natal – Sessão de Cinema

Data: 21/12, sexta-feira

Horário: 20h

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade

Endereço: Rua Yossio Okaneko, 487, centro

Filme: A Origem dos Guardiões

Abertura Oficial Réveillon Luzes de Bodoquena 2019

Data: 22/12, sábado

Horário: 20h

Local: Feira do Produtor de Bodoquena

Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774

Concerto da Banda Municipal de Bodoquena e Aquidauana

Data: 23/12, domingo

Horário: 18h

Local: Praça Alaíde Campo dos Santos

Endereço: Trevo entre a Rua Ulisses Guimarães, Guilherme Maidana e Manoel de Pinho

Atrações: apresentação das bandas, brinquedos e distribuição de pipoca picolé e algodão-doce

Alvorada Natalina

Data: 25/12, terça-feira

Horário: 6h

Local: Área central de Bodoquena

Show João Neto e Frederico

Data: 30/12, domingo

Horário: 23h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente a Praça da Liberdade

Show da Virada

Data: 31/12, segunda-feira

Horário: 23h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente a Praça da Liberdade