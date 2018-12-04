Prefeitura de Bodoquena divulga programação do Réveillon 2019

Região
O evento terá uma programação especial e gratuita com atrações musicais
A Prefeitura Municipal de Bodoquena realiza, de 19 a 31 de dezembro, a 2ª edição do Réveillon Luzes de Bodoquena. O evento terá uma programação especial e gratuita com atrações musicais, apresentações culturais, sessão de cinema, brinquedos para as crianças, alvorada natalina, queima de fogos e grande show com a dupla João Neto e Frederico. Além da programação festiva, os turistas e a população podem desfrutar dos atrativos turísticos locais, como rios, cachoeiras, trilhas e balneários.
Confira a programação:
Feira Especial de Natal
Data: 19/12, quarta-feira
Horário: 20h
Local: Feira do Produtor
Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774
1º CineClub Especial de Natal – Sessão de Cinema
Data: 21/12, sexta-feira
Horário: 20h
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade
Endereço: Rua Yossio Okaneko, 487, centro
Filme: A Origem dos Guardiões
Abertura Oficial Réveillon Luzes de Bodoquena 2019
Data: 22/12, sábado
Horário: 20h
Local: Feira do Produtor de Bodoquena
Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774
Concerto da Banda Municipal de Bodoquena e Aquidauana
Data: 23/12, domingo
Horário: 18h
Local: Praça Alaíde Campo dos Santos
Endereço: Trevo entre a Rua Ulisses Guimarães, Guilherme Maidana e Manoel de Pinho
Atrações: apresentação das bandas, brinquedos e distribuição de pipoca picolé e algodão-doce
Alvorada Natalina
Data: 25/12, terça-feira
Horário: 6h
Local: Área central de Bodoquena
Show João Neto e Frederico
Data: 30/12, domingo
Horário: 23h
Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente a Praça da Liberdade
Show da Virada
Data: 31/12, segunda-feira
Horário: 23h
Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente a Praça da Liberdade
Operação Excesso de Defesa
Investigação da Política Civil apontou irregularidades
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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