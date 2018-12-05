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Águas turvas

Amarildo Cruz cobra providências sobre problema ambiental em Jardim e Bonito

Não sou contra o agronegócio, mas defendo que o desenvolvimento seja sustentável, disse

Renan Nucci

Publicado em 05/12/2018 às 16:29

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O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) classificou como desastre o dano ambiental que atingiu o Rio da Prata, em Jardim e Bonito. Na sessão desta quarta-feira (5), o parlamentar usou a tribuna para solicitar providências das autoridades ambientais e do Poder Judiciário quanto à fiscalização da atividade agrícola na região.

“A Polícia Militar Ambiental identificou a fazenda de onde saiu a água com barro que atingiu o Rio da Prata, mudando o tom cristalino e causando graves prejuízos ao meio ambiente. Não sou contra o agronegócio, mas defendo que o desenvolvimento seja sustentável. O avanço desenfreado da fronteira agrícola precisa ser fiscalizado. Não podemos compactuar com os produtores que não estão cuidando do meio ambiente”, afirmou Amarildo.

Em aparte, o deputado Zé Teixeira (DEM) criticou a penalização contra os produtores rurais. “Não podemos responsabilizar o setor que desenvolve este País”. O deputado Pedro Kemp (PT) apresentou indicação ao Poder Executivo, cobrando medidas urgentes. “É imprescindível que o Governo do Estado tome providências imediatas, pois não pode permitir que em detrimento de interesses privados seja prejudicada toda uma cadeia produtiva, que é voltada ao turismo e comércio, mas, principalmente, porque não pode privar das futuras gerações o direito de usufruir das belezas naturais mais importantes do mundo”, disse Kemp.

Em seu discurso, Amarildo Cruz também lamentou a possibilidade do fim do Ministério do Meio Ambiente, o que pode ocorrer no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). “É um fato temerário. Além de ameaçar o protagonismo do Brasil em importantes discussões sobre a questão ambiental, irá levar o País ao caminho dos desastres ambientais”, encerrou.

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