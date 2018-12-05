Audiência Pública vai debater turvamento das águas em Bonito

A Câmara Municipal de Bonito realizará na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, às 08h30 (oito e meia da manhã), uma audiência pública para debater soluções para a preservação da qualidade das águas dos rios e afluentes que compõem a bacia hidrográfica da região, com foco na poluição e no turvamento das águas do Rio da Prata e do Rio Formoso, que ganhou repercussão nacional nas ultimas semanas.

Os debates deverão contar com as presenças de representantes de órgãos ligados ao governo do Estado, como o Imasul, Semagro, Polícia Militar Ambiental e Agraer; do Ministério Público Estadual; da Prefeitura Municipal (por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), de ONGs e de entidades ligadas à área rural.

O governo do Estado criou - no dia 20 de novembro - um comitê de emergência para tratar do assunto. O comitê é formado por diretores e técnicos de órgãos estaduais, comandados pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.