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Prefeitura de Bodoquena abre processo seletivo para cargo temporário de farmacêutico

O resultado preliminar será divulgado dia 11 de dezembro de 2018

Renan Nucci

Publicado em 05/12/2018 às 17:02

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O Prefeito Municipal de Bodoquena, Kazuto Horii, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público 002/2018 destinado ao provimento dos empregos públicos municipais e cadastro de reserva para o cargo temporário de Farmacêutico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena/MS, nas condições e regras estabelecidas em Edital.

O Processo Seletivo Simplificado tem por objeto contratar profissional habilitado e interessado em contratação temporária e formação de cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas até amanhã, das 7h às 13h, exclusivamente na Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena, localizada na Rua Yossio Okaneco, 523 Centro, mediante apresentação de currículo, acompanhado da respectiva documentação referente a títulos. O resultado preliminar será divulgado dia 11 de dezembro de 2018.

Serviço

Inscrições Processo Seletivo para Farmacêutico

Data: 3 a 6 de dezembro

Horário: das 7h às 13h

Local: Secretaria de Saude

Endereço: Rua Yossio Okaneco, 523 - Centro

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