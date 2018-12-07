Dois Irmãos do Buriti recebe ônibus para transporte escolar

Estado
Publicada doação de 29 veículos de transporte escolar para sete municípios do interior do Estado
Foi publicada na edição nº 9.795, do Diário Oficial do Estado (DOE), a doação de 29 veículos de transporte escolar, para uso rural e urbano. A medida vai beneficiar sete municípios do interior de Mato Grosso do Sul, responsáveis pelo atendimento a quase dez mil estudantes matriculados nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) presentes nestes locais.
De acordo com a publicação, os municípios de Taquarussu, Ladário, Jaraguari, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Santa Rita do Pardo e Antônio João serão atendidos com a doação dos veículos, que somam R$ 4,165 milhões – em valores estimados. Juntas, as cidades possuem 28 escolas da REE.
Responsável por abrigar 11 escolas estaduais, com quase 3,5 mil estudantes matriculados, Sidrolândia foi o município que recebeu a maior parcela, de acordo com o documento divulgado, com nove veículos doados.
Outras ações
Neste mês de dezembro, outros nove municípios já foram beneficiados com a doação de veículos para o uso no transporte escolar.
Ao todo, 39 ônibus/micro-ônibus para uso rural e urbano foram encaminhados para Bataguassu, Coxim, Alcinópolis, Aral Moreira, Corguinho, Deodápolis, Guia Lopes da Laguna, Itaporã e Nova Andradina.
Somadas as doações do Governo do Estado – por intermédio da Secretaria de Estado de Educação –, realizadas neste mês, já chegam à marca de R$ 9,7 milhões.
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