Comerciante de Miranda se assusta com bombons cheios de larvas

A empresária Cristina Moreira Pioneiro, que é natural de Aquidauana, mas vive em Miranda, postou vídeo nas redes sociais na última quarta-feira, mostrando vários bombons repletos de larvas. O produto foi adquirido em um distribuidor atacadista de Campo Grande e deixou a comerciante bastante revoltada.

"Pessoal, não gosto de postar coisas feias, mas por alerta a todos nós consumidores, segue o vídeo abaixo das coisas que achamos hoje dentro do Sonho de Valsa. Foi inacreditável. Não sei mais em que produtos confiar. É um absurdo", disse por meio de uma postagem no Facebook.

Segundo ela, o produto deveria estava com prazo de validade apenas para o ano que vem. "Olha a situação, estão vendo isso. Olha os corós gente, saindo daqui. Dá uma olhada nisso aqui gente. Isso daqui é um coró dentro de um bombom Sonho de Valsa com validade para 2019. Isso é para acabar, nunca vi isso na minha vida, é nojento. A gente tem comércio pra poder vender um produto desse para o cliente e passar vergonha, hein Lacta?", questionou ela no vídeo.

A suspeita é de que o os bombons tenham ficado neste estado não por problemas de fabricação, mas sim por armazenamento fora dos padrões nas distribuidoras. A empresa entrou em contato com a empresária, lamentou o ocorrido e solicitou os dados do lote, validade e código de barras, a fim de uma solução para o problema. "Sentimentos muito pelo ocorrido, nós entendemos que é uma situação delicada e mega desagradável", disse a representante conforme informado por Cristina.

