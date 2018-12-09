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Governador entrega na 3ª mais de 36 mi em obras em Bonito

Governador vai entregar oficialmente a pavimentação de parte da Estrada do Curê

Renan Nucci

Publicado em 09/12/2018 às 09:53

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O governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, prefeito municipal Odilson Soares e outras autoridades, cumprirá na próxima terça-feira (11) uma extensa agenda em Bonito.

Durante a visita o governador vai entregar oficialmente obras que custaram aos cofres públicos do governo estadual, federal e da prefeitura, mais de 36 milhões de reais (36.331.781,12), entre elas as 64 casas do Residencial Lago Azul, etapa II.

Parte das obras, como a do asfaltamento da Estrada do Curê, do recapeamento do trecho entre o aeroporto e a cidade (passando pela rotatória do balneário), e da ciclovia e iluminação (de um determinado trecho da via) não foi entregue oficialmente antes devido às proibições existentes no período eleitoral.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Às 14h30 o governador efetua a entrega da obra de pavimentação asfáltica do sub trecho da Rodovia MS-178 (na popularmente denominada "Estrada do Curê"), entre o Aeroporto Regional e o Km 13,518, totalizando 17,041 Km.

Antes da obra a ser realizada, apenas nove dos 26 quilômetros desse trecho estavam asfaltados.

A Rodovia MS-178, em toda a sua extensão, liga a rotatória da entrada da cidade de Bodoquena até a Rodovia BR-267 (oficialmente chamada Vital Brasil), que interliga Jardim à Porto Murtinho.

A obra incluiu a construção de uma ponte de concreto de 29,5 metros, com pista dupla, sobre o Rio da Prata.

Logo a seguir - no mesmo percurso - Reinaldo inaugura oficialmente uma das obras mais aguardadas em Bonito nos últimos 15 anos: o recapeamento do sub trecho da MS-178, ligando o aeroporto à área urbana de Bonito - com extensão de pouco mais de 14 Km (14.160), passando pela rotatória que dá acesso ao Balneário Municipal.

Na mesma ocasião Reinaldo inaugura a nova ciclovia e a nova iluminação (de parte da via), no trecho entre a rotatória do balneário e a cidade.

Às 15h30 o governador entrega as 64 casas do Residencial Lago Azul, etapa II, do Programa Minha Casa, Minha Vida e em seguida, às 16h30, vistoria as obras da estrada que liga Bonito à Gruta do Lago Azul.

A agenda prevê para as 17 horas uma reunião do governador Reinaldo Azambuja com o trade turístico de Bonito e à noite - às 20h30 - a sua participação na solenidade de entrega do prêmio Piraputanga de Turismo, que terá entre os homenageados o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Mariano.

Na quarta-feira, às 06h, o governador viaja para Brasília.

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