Prefeito de Bodoquena é premiado com o Prêmio Piraputanga de Turismo 2018

Reconhecimento
O Prêmio Piraputanga de Turismo foi criado pelo jornalista Edinho Neves
O Prefeito Municipal de Bodoquena, Kazuto Horii, foi premiado na noite de ontem (11), em Bonito, com o Prêmio Piraputanga de Turismo 2018, também conhecido com o Oscar do turismo sul-mato-grossense. Organizado pela Associação dos Jornalistas da Mídia Eletrônica e Turismo do Brasil, a premiação compila os votos de representantes das regiões de norte a sul do país, que elegem as personalidades que mais trabalharam pelo turismo do Estado.
O Prêmio Piraputanga de Turismo foi criado pelo jornalista Edinho Neves, para prestar homenagens em reconhecimento a personalidades que contribuem com o desenvolvimento do turismo em Mato Grosso do Sul. Segundo o responsável pelo prêmio, a escolha dos homenageados é feita por representantes da Mídia Brasil de todo o país, premiando quem efetivamente trabalha pelo turismo. Ao todo foram 23 premiados, que receberam troféus feitos com material reciclável.
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