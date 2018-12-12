Prefeitura de Bonito contrata a FAPEC para realizar Concurso Público

A Prefeitura Municipal de Bonito (MS), por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, celebrou contrato com a FAPEC (Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura) para realização de Concurso Público visando o preenchimento de cargos no próprio Poder Executivo.

Caberá à empresa contratada, que neste ano realizou o concurso da Câmara Municipal de Bonito, a aplicação das provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; provas de títulos (para cargos de nível superior, de caráter classificatório) e provas práticas (para os cargos de guardas vidas, motorista (CNH categoria C e D) e operador de máquinas).

A contratação da FAPEC (por meio do Departamento de Licitações e Contratos) dispensou licitação, conforme Termo de Publicação, Homologação e Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 32/2018 publicado no Diário Oficial dos Municípios de MS desta quarta-feira (12).

O prazo de vigência da contratação teve início no dia 11 de dezembro de 2018 e vai até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser aditado ou prorrogado.

O valor estimado para a contratação tem como base uma tabela: para até 1.500 inscritos a empresa receberá R$ 305.000,00; de 1.501 acima R$ 100,00 por inscrição.

A data da realização do concurso, os cargos, requisitos necessários e vencimentos serão divulgados oportunamente por meio de edital.

A FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) foi criada em 1982 como fundação de apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Desde a criação, a instituição tem como objetivo realizar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, desenvolvimento institucional, prestação de serviços técnicos especializados e apoio técnico-administrativo e financeiro à comunidade, por meio de projetos e programas de trabalho.