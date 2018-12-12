Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:30

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidades

Prefeitura de Bonito contrata a FAPEC para realizar Concurso Público

A data da realização do concurso, os cargos e os vencimentos serão divulgados oportunamente, por meio de edital

Renan Nucci

Publicado em 12/12/2018 às 15:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura Municipal de Bonito (MS), por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, celebrou contrato com a FAPEC (Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura) para realização de Concurso Público visando o preenchimento de cargos no próprio Poder Executivo.

Caberá à empresa contratada, que neste ano realizou o concurso da Câmara Municipal de Bonito, a aplicação das provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; provas de títulos (para cargos de nível superior, de caráter classificatório) e provas práticas (para os cargos de guardas vidas, motorista (CNH categoria C e D) e operador de máquinas).

A contratação da FAPEC (por meio do Departamento de Licitações e Contratos) dispensou licitação, conforme Termo de Publicação, Homologação e Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 32/2018 publicado no Diário Oficial dos Municípios de MS desta quarta-feira (12).

O prazo de vigência da contratação teve início no dia 11 de dezembro de 2018 e vai até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser aditado ou prorrogado.

O valor estimado para a contratação tem como base uma tabela: para até 1.500 inscritos a empresa receberá R$ 305.000,00; de 1.501 acima R$ 100,00 por inscrição.

A data da realização do concurso, os cargos, requisitos necessários e vencimentos serão divulgados oportunamente por meio de edital.

A FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) foi criada em 1982 como fundação de apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Desde a criação, a instituição tem como objetivo realizar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, desenvolvimento institucional, prestação de serviços técnicos especializados e apoio técnico-administrativo e financeiro à comunidade, por meio de projetos e programas de trabalho. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo