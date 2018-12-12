PRF e bombeiros resgatam homem em área alagada cercado por jacarés

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul resgataram na noite de ontem, na região do Pantanal, um homem de 47 anos que estava preso dentro área alagada cercado de jacarés. Ele estava só de cueca, desorientado, com queimaduras no rosto decorrentes do sol, sintomas de hipotermia e outros ferimentos causados por mosquitos.

A vítima, que mais tarde no hospital alegou morar em Miranda, foi avistada por motoristas que passavam pela BR-262, a cerca de 130 quilômetros de Corumbá. Ele estava agarrado a camalotes a cerca de três metros de profundidade, a oito metros da margem da via. Ele foi resgatado de barco e levado para hospital em Corumbá e disse não se lembrar sobre como foi parar naquele local.

