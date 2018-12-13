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Prefeitura de Bodoquena recebe caminhonete para reforçar ações de combate ao Aedes Aegypti

As caminhonetes serão utilizadas exclusivamente para ações referentes ao combate do mosquito Aedes Aegypti

Renan Nucci

Publicado em 13/12/2018 às 16:37

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena recebeu, no inicio da noite de ontem (12), uma caminhonete para as ações de combate às endemias de dengue, chikungunya e zika vírus. A cerimônia de entrega foi realizada no Pátio da receita Federal, em Santa Maria, Brasília, DF.

A Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, órgão ligado ao Ministério da Saúde, entregou mil caminhonetes Mitsubishi L 200, cabine dupla, das quais 60 foram destinadas a 53 municípios de Mato Grosso do Sul, sendo uma para cada cidade do interior e sete para a capital. Os veículos foram conquistados pelo deputado Geraldo Resende com o apoio de deputados e senadores do Estado junto ao Governo Federal.

O evento contou com a presença do presidente Michel Temer, do Ministro da Saúde, Gilberto Occhi, do secretário de Estado de Saúde de MS, Carlos Alberto Coimbra, do Deputado Federal, Geraldo Resende, do prefeito de Bodoquena, Kazuto Horri, bem como dos demais representantes de todos os municípios contemplados.

As caminhonetes serão utilizadas exclusivamente para ações referentes ao combate do mosquito Aedes Aegypti, que transmite doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. O critério adotado para a distribuição dos veículos foi embasado em dados epidemiológicos e entomológicos (infestação do mosquito) observados no Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa).

“A cessão desse veículo é extremamente importante para Bodoquena, pois o índice dessas doenças é alto, ainda mais após o período de chuvas, onde a proliferação do mosquito é maior. Com a caminhonete conseguiremos fazer uma campanha mais estruturada e bem planejada de enfrentamento”, afirma o prefeito Kazuto Horii.

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