PMA de Miranda prende dois homens que pescavam durante piracema

Flagrante
Flagrante ocorreu ontem na região do Porto Morrinho e Albuquerque
Durante fiscalização e monitoramento de cardumes no rio Paraguai ontem, na região de Porto Morrinho e Albuquerque, a Polícia Militar Ambiental de Miranda prendeu dois moradores de Corumbá, pescando durante o período de defeso (piracema).
Os pescadores estavam cada um em uma embarcação, onde foram encontrados petrechos de pesca e iscas vivas. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Foram apreendidos dois barcos, dois motores, varas de pesca e várias iscas.
Os infratores, de 28 e 46, receberam voz de prisão e responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção. Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 700,00 cada um.
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