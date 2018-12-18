Equipe da Saúde do Trabalhador de Aquidauana realiza ação de prevenção em Dois Irmãos

Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2018, a equipe da Saúde do Trabalhador da Prefeitura de Aquidauana esteve no município de Dois Irmãos de Buriti realizando palestras de promoção à saúde, orientando os profissionais da saúde quanto ao programa existente em Aquidauana.

A equipe também explicou sobre as diretrizes da Saúde do Trabalhador, realizaram ginástica laboral e conversaram com os profissionais de Dois Irmãos do Buriti sobre a dermatose ocupacional e estresse no trabalho, temas esses ministrados pelo técnico em segurança do trabalho, a fisioterapeuta, a enfermeira e a psicóloga, respectivamente.

A ação foi desenvolvida por solicitação da enfermeira Maria José, do Hospital Municipal Cristo Rei, contou com o apoio da gestão do próprio hospital e organização dos trabalhadores da atenção básica por parte da Secretaria Municipal de Saúde.

No primeiro dia, 11, a ação foi realizada no período matutino na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Palmeiras e à tarde para uma equipe do hospital. No segundo dia, 12, a ação foi realizada no período matutino na unidade rural e no período vespertino para outra equipe do hospital. Já no terceiro dia, 13, aconteceu o fechamento das atividades para os profissionais das unidades I e II.

As palestras contam com dinâmicas em grupo relacionando a teoria com a prática, o que proporciona maior interação dos profissionais com a equipe. “Agradecemos ao secretário de Saúde, Carlos Alberto Serafim dos Santos e a enfermeira Maria José do Hospital Municipal Cristo Rei pelo apoio e suporte para a realização dessas atividades. Ressaltamos que é importante a participação da gestão no fortalecimento de ações que priorizam os trabalhadores da rede", afirmou a psicóloga Angelita Garcia, da equipe da Saúde do Trabalhador.

